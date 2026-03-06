Sánchez desvincula al Gobierno de lo "que pueda suceder en los bolsillos" de los españoles por la guerra de Irán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado este viernes de las posibles consecuencias que puede tener la guerra de Irán para el bolsillo de los ciudadanos en España y ha desvinculado al Gobierno del auge de precios que se espera que se produzca en los próximos días con motivo de la ofensiva de la ofensiva en Oriente Medio.

"Es importante que los ciudadanos sean conscientes de que lo que está sucediendo en sus bolsillos o pueda suceder, nada tiene que ver con las decisiones que haya tomado el Gobierno de España, sino con una guerra que es ilegal y que va a traer mucha resaca en forma de dolor, sufrimiento e inestabilidad en una región ya de por sí muy inestable", ha explicado tras un encuentro con el presidente de Portugal, Luis Montenegro.

Y es que Sánchez ha sido uno de los líderes europeos más críticos con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, lo que ha ocasionado nuevas amenazas de Trump, que hace unos días amenazó con cortar las relaciones comerciales con España.

El presidente del Gobierno ha calificado la guerra como un "extraordinario error" del que "tampoco sabemos cuál es el objetivo ni la duración". "En consecuencia vamos a tener que pagar entre todos para poder defender y compensar a sectores víctimas de todo este conflicto", ha sentenciado el presidente.

Defensa de la ayuda a Chipre

A pesar de que en los últimos días Sánchez se ha enarbolado en la bandera del "no a la guerra", el Gobierno de España sí que ha enviado una fragata a Chipre como parte de "una misión defensiva y no ofensiva".

El presidente del Gobierno ha pedido comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre la posición de España ante la guerra en Irán entre las críticas de la oposición, que le ha recordado que "no puede poner en peligro la vida" de los militares españoles sin la autorización de la Cámara.