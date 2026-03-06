Meloni y Macron se alinean con Pedro Sánchez respecto a la guerra de Irán: diferencias entre apoyar la guerra y proteger a lo aliados

La tensión entre Donald Trump y Pedro Sánchez continúa después de que el martes el Gobierno denegara el permiso a las fuerzas estadounidenses para usar las bases de Morón y Rota en su ofensiva contra Irán. A partir de ahí, las reacciones se sucedieron en cascada: enfadado, Trump amenazó con "cortar todo el comercio" con España y el presidente Sánchez compareció ante los medios para criticar el conflicto "ilegal" y rememorar el 'No a la guerra' de 2003. El magnate estadounidense respondió llamando "perdedores" a España.

La postura de Pedro Sánchez ha sido muy criticada por la oposición en España, primero por la decisión sobre las bases militares: el martes, Alberto Núñez Feijóo aseguró que si Irán le daba las gracias a Sánchez mientras Estados Unidos le veía un aliado terrible, entonces era que el presidente estaba fallando. Luego, las críticas llegaron tras enviar el Gobierno la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre amparándose en la defensa de la base militar que Reino Unido tiene en el país. El PP ha exigido al Ejecutivo que pida autorización al Congreso para enviar el buque porque "no puede poner en peligro la vida" de los militares "sin la autorización" de la Cámara.

La diferencia entre apoyar la guerra y defender a los aliados: Sánchez no está solo

En las últimas horas se ha producido un debate sobre la posible incongruencia de que el presidente del Gobierno defienda el 'No a la guerra' mientras envía una fragata española a Chipre, pero Sánchez no es el único líder mundial ni España el único país que ha actuado así.

Francia (portaviones y sistemas antimisiles), Reino Unido (buque), Grecia (cazas) e Italia (barcos de la Marina y sistemas antimisiles) también han enviado fuerzas al país mediterráneo con el objetivo de reforzar su seguridad ante la escalada del conflicto en la zona y después de que un dron iraní impactase este fin de semana en una base militar británica situada en esta isla, país integrante de la Unión Europea.

El Gobierno sostiene que el desplazamiento de la fragata se produce en un contexto de "disuasión y defensa" de la Unión Europea, según ha explicado la ministra de Defensa, Margarita Robles. Y los expertos coinciden en que no es lo mismo enviar un buque para defender a un aliado, que participar en los bombardeos y ataques contra Irán: "No te convierte en beligerante defender una isla", ha explicado en RTVE el almirante retirado, Juan Rodríguez Garat.

De la misma opinión son otros líderes mundiales como Giorgia Meloni y Emmanuel Macron. Mientras la primera ministra italiana recalcó este jueves que Italia no estaba en guerra y no quería entrar en ella, el presidente francés afirmó que su país no se iba a "involucrar en esta guerra" contra Irán en Oriente Medio: "Entiendo perfectamente y comprendo su preocupación, pero quería ser muy claro: Francia no forma parte de esta guerra. No estamos en combate y no vamos a involucrarnos en ella". "Quiero reiterar que no estamos en guerra y no queremos entrar en guerra", fueron las palabras de Meloni.

Qué sabemos y qué no de la postura española sobre Irán

Durante su monólogo de las 08:00 horas, Carlos Alsina ha sintetizado qué es lo que se sabe de la postura española respecto a la guerra en Irán:

El Gobierno español no comparte y no participa en lo que están haciendo Israel y EEUU en Irán.

en lo que están haciendo Israel y EEUU en Irán. Ni Israel ni EEUU han pedido a España que participara.

a España que participara. El Gobierno denegó el uso de las bases "para marcar posición" y eso le convirtió a ojos de Donald Trump "no en un crítico a su ataque, sino en un saboteador ".

y eso le convirtió a ojos de Donald Trump "no en un crítico a su ataque, sino en un ". Criticar la intervención estadounidense "no convierte al Gobierno español en aliado, defensor o blanqueador del régimen represor iraní" , igual que criticar la forma de proceder de Pedro Sánchez " no convierte al PP en amante de la guerra , siervo de Trump o desleal a un Gobierno que ni consulta, ni informa, ni comparte nada con los grupos parlamentarios".

, igual que criticar la forma de proceder de Pedro Sánchez " , siervo de Trump o desleal a un Gobierno que ni consulta, ni informa, ni comparte nada con los grupos parlamentarios". Desmarcarse de Trump "no te convierte en insensible al sufrimiento de las mujeres de Irán" y desmarcarte de Pedro Sánchez "no te convierte en insensible a los muertos que las bombas han provocado ya".

"no te convierte en insensible al sufrimiento de las mujeres de Irán" y desmarcarte de Pedro Sánchez "no te convierte en insensible a los muertos que las bombas han provocado ya". Movilizar militares para neutralizar misiles susceptibles de impactar en suelo europeo (derribar misiles) "no equivale a participar en el bombardeo de otro país" (lanzar misiles).

(lanzar misiles). " No mover un dedo cuando gobiernos afines (Francia, Alemania, Reino Unido) están dando pasos para disuadir a Irán de probar que su capacidad destructiva podría alcanzarnos es percibido como falta de compromiso en la defensa común". "Y que la forma de corregir esa percepción es movilizar un buque militar cuya tripulación sabe mejor que nadie que para evitar que un misil te alcance no te queda otra que disparar tú".

cuando gobiernos afines (Francia, Alemania, Reino Unido) están dando pasos para disuadir a Irán de probar que su capacidad destructiva podría alcanzarnos es percibido como falta de compromiso en la defensa común". "Y que la forma de corregir esa percepción es movilizar un buque militar cuya tripulación sabe mejor que nadie que para evitar que un misil te alcance no te queda otra que disparar tú". Enviar una fragata a Chipre a la vez que te declaras en contra de esta guerra "no es falsear tu posición": "Sí lo es falsear la realidad, hacer creer que abrazar un eslogan, 'No a la guerra', te exime, llegado el caso, de participar en ella". Alsina explica que la fragata no supone ni celebrar la guerra en Irán ni meterte de cabeza en ella. Pero sí supone "admitir que España no es ajena a esta guerra": "Hoy nos toca dar asistencia a los aliados que se puedan ver afectados (Chipre y Turquía). Y dependiendo de cómo evolucione el conflicto podría tocarnos hacer más cosas. No por nuestro fervor belicista -que no lo tienen ni el presidente del Gobierno ni el líder de la oposición-, sino porque lo que vaya a pasar en adelante no lo controlan ni Sánchez, ni Feijoo, ni Yolanda, ni Belarra".

La responsabilidad de Sánchez: la falta de explicaciones

Para el presentador de Más de uno la responsabilidad de Pedro Sánchez en este asunto es acudir las veces que haga falta al Parlamento para informar y debatir con los representantes de los ciudadanos, y mantener informada de todo a la opinión pública: "La responsabilidad es no confundir la información con los eslóganes y la vehemencia con la ocultación, no confundir la exposición precisa, y detallada de lo que hay con la arbitraria elección de qué es lo que se cuenta y lo que no".

Alsina se ha mostrado muy crítico con la comparecencia del martes del presidente, "controlada, sin prensa, sin preguntas, y en la que dedicó el 90% de su tiempo a "reiterar las mismas cuatro palabras 'No a la guerra' eludiendo hablar con claridad de las represalias que él mismo dijo que podría tener denegarle el uso de las bases de Trump". En opinión del presentador, si Sánchez evita explicar que él mismo está estudiando opciones militares y unas horas después de su alegato diplomático, está firmando el envío de doscientos soldados Chipre, es "inevitable" que su comparecencia "quede bajo sospecha". El presidente del Gobierno ha pedido comparecer en el pleno del Congreso para informar sobre la posición del Ejecutivo ante la guerra en Oriente Medio.