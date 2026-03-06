Mamen Mendizábal ve "un hilo de apoyo" a Sánchez en Europa: "No está sólo, no es outsider"

La tensión bélica generada durante esta última semana en Oriente Medio con Estados Unidos, Israel e Irán como protagonistas ha llevado al resto de países a movilizarse y a involucrarse en el conflicto, ya sea de una manera u otra. Mientras que países como China o Rusia "están apoyando políticamente y de otras maneras" a Irán, como ha confirmado el ministro de exteriores iraní, el primer ministro francés Emmanuel Macron ha decidido seguir los pasos de Sánchez, manteniendo que "Francia no está librando una guerra en esta región", pero "protege a los franceses, a sus aliados, y apoya al Líbano".

El "no a la guerra" impulsado por el presidente del Gobierno, sin querer comprometerse con un bando u otro, ha provocado la división de opiniones, especialmente tras la decisión de enviar al buque Cristóbal Colón para para participar en el operativo naval europeo junto a Francia, Grecia, Italia y Países Bajos en Chipre.

"El mensaje que ha mandado Sánchez es muy potente"

Pedro Sánchez, con "España, representación permanente en la UE" como lema de fondo. | Getty Images

En la tertulia de hoy de Más de Uno, Mamen Mendizábal ha querido defender la postura de Sánchez en materia internacional. Mendizábal recalca que "hay una política exterior" y que "el mensaje que ha mandado Sánchez es muy potente".

Mendizábal mantiene que "nos podemos reír de él todo lo que quieras" pero, pese a las críticas, la estrategia internacional del presidente español ha tenido impacto y respaldo en el ámbito europeo. Según señaló, varios líderes europeos han ido modificando sus posiciones con el paso de los días y han mostrado mayor apoyo al Ejecutivo español.

En ese contexto, la periodista recordó además episodios recientes de tensión diplomática internacional, aludiendo a situaciones ocurridas en la Casa Blanca que involucraron a líderes como el canciller alemán Merz y Donald Trump, para subrayar que la postura española no se encuentra aislada dentro del panorama europeo.

Movimiento en política interna y electoral

Mamen Mendizábal también sostuvo que parte de las decisiones internacionales del presidente del Gobierno pueden entenderse también en clave de política interna y electoral. Durante el debate radiofónico, Mendizábal argumentó que la estrategia del Ejecutivo en política exterior no puede desligarse del contexto político nacional y de la proximidad de procesos electorales, como las elecciones de Castilla y León el próximo 15 de marzo.

Según explicó, el foco político en España se encuentra en las elecciones locales y en la movilización del electorado progresista. "Lo que todo el mundo tiene en el foco son las elecciones locales", explica, asegurando que está buscando "cómo fomentar el voto de la izquierda también de cara a las elecciones".

La periodista señaló que las posiciones internacionales adoptadas por el Gobierno también responden a ese escenario interno. En su opinión, las decisiones de Sánchez "también están pensadas de cara a nuestro territorio", es decir, con el objetivo de reforzar su base electoral dentro de España.