Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Trump le hace el favor a Sánchez de insultar de nuevo a España"

La ofensiva verbal de Donald Trump contra España, el debate político en torno al envío de la fragata Cristóbal Colón en el contexto de la crisis con Irán y la incertidumbre política en Extremadura marcan la actualidad política del día. Así explica Carlos Alsina los principales asuntos de la jornada:

Trump carga contra España y Sánchez

Lo primero es la vuelta a las andadas de Donald Trump. El expresidente de Estados Unidos ha vuelto a hacer lo que mejor sabe hacer: insultar. En una entrevista concedida al New York Post, Trump ha asegurado que España es una "perdedora" y ha acusado a Pedro Sánchez de no saber jugar en equipo porque, según él, nuestro país es muy hostil con la OTAN.

En esto Estados Unidos e Israel también parecen ir de la mano. No ha sido Benjamin Netanyahu, sino el presidente israelí Isaac Herzog, quien ha calificado de incomprensible y extraño el papel de España, acusándola de incumplir su función como miembro de la Alianza Atlántica.

Sin embargo, apenas unas horas antes, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, había alabado la participación de España en las misiones de la Alianza. Recordó, por ejemplo, que España lleva ya una década desplegada en Turquía defendiendo intereses de la OTAN, lo que rebaja el alcance del ataque político.

Incluso pudiera parecer que son los presidentes de Israel y, sobre todo, de Estados Unidos quienes están buscando el choque con el Gobierno español. Algo que el propio Ejecutivo interpreta como una confirmación de que su estrategia política está dando resultado.

El Financial Times sostiene que Sánchez se ha convertido en la némesis de Trump en Europa y que sus negativas al presidente estadounidense contrastan con la actitud de otros líderes que prefieren halagar su vanidad. En ese terreno, el diario británico apunta que Rutte lleva ventaja. Del presidente español subraya que se atreve a decir lo que otros líderes europeos no dicen.

Aunque lo cierto es que Sánchez está cada vez menos solo en ese discurso. El primer ministro británico, Keir Starmer, también ha recibido críticas de Trump tras negarse a participar en el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán al considerar que no existe base legal ni un plan viable.

El debate por el envío de la fragata Cristóbal Colón

En este contexto internacional, el envío de la fragata Cristóbal Colón, la más moderna de la Armada española, podría acabar votándose en el Congreso. La razón es la Ley de Defensa aprobada durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tras la guerra de Irak.

Esa normativa establece que el Parlamento debe autorizar las misiones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o con el interés nacional. Si el despliegue se produce de forma urgente por compromisos internacionales, la decisión del Gobierno debe ser ratificada posteriormente por las Cortes.

Si llega ese momento, sería curioso comprobar cómo el Partido Popular podría volver a apoyar al Gobierno pese a acusar constantemente a Pedro Sánchez de mentir. El debate político gira ahora en torno a si es compatible decir "no a la guerra" mientras se envía una fragata al Mediterráneo oriental.

En este asunto Sumar coincide con el PSOE. Defiende el envío del buque y sostiene que esa decisión no implica participar en la guerra, ya que se trataría de una misión defensiva.

El coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, mantiene que su formación no apoyaría operaciones destinadas a defender bases estadounidenses. Una posición que contrasta con el hecho de que España mantiene baterías antiaéreas desplegadas en Turquía, misiones que han sido prorrogadas incluso con IU dentro del Gobierno.

Más crítica es la posición de Podemos y del BNG, que consideran que enviar una fragata para defenderse de posibles ataques iraníes sí supone formar parte del conflicto, aunque no se trate de operaciones ofensivas.

Investidura fallida de María Guardiola en Extremadura

En el plano interno, la política española mira también hacia Extremadura. A las dos de la tarde comienza en la Asamblea autonómica la segunda votación de investidura de María Guardiola. En esta ocasión bastaría con la abstención de Vox para que la candidata del Partido Popular saliera elegida presidenta. Sin embargo, salvo sorpresa de última hora, la votación volverá a fracasar a pesar de que el acuerdo entre ambas formaciones parece cercano.

El calendario político añade presión: si el próximo 4 de mayo no hay investidura, la Asamblea se disolverá automáticamente y se convocarán nuevas elecciones autonómicas. En el PP confían en que el bloqueo de Vox responda únicamente a un cálculo electoral de la formación de Santiago Abascal. Creen que tras las elecciones en Castilla y León podrían acelerarse los acuerdos en las comunidades que han votado recientemente.

Precisamente la campaña en Castilla y León continúa. Anoche se celebró un debate a tres en RTVE entre Alfonso Fernández Mañueco, el socialista Carlos Martínez y el candidato de Vox, Juan García-Gallardo Pollán, sin grandes sorpresas.

Hoy también debuta en la campaña, en su ciudad natal, León, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. No participó en los mítines de Extremadura ni Aragón, pese a que fue uno de los principales revulsivos de la campaña de las elecciones generales de 2023.

Su situación ahora es distinta. Aunque salió relativamente airoso de su comparecencia en el Senado el pasado lunes, sigue bajo escrutinio su labor como asesor de Plus Ultra a través de la empresa Análisis Relevante, vinculada a su amigo Julito Martínez.