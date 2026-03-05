La disidencia iraní clama en el Congreso: "Sánchez está del lado de los asesinos"

La disidente iraní ha sido invitada por el Partido Popular que celebraba en la Sala Constitucional su jornada anual sobre feminismo con motivo del próximo 8-M, a las que asistía el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Sanchez, ¿está usted usando a las víctimas iraníes como munición para sus batallas políticas?

Al tomar la palabra, Mashi Alimedhiad, ha dirigido toda su ira contra el presidente Pero Sánchez. Y entre otros mensajes dirigidos al gobierno de España apuntaba a Sánchez diciendo:

"Presidente Sánchez, cómo se atreve a usar a las víctimas heridas de mi país, a la masacre de los más de 32.000 iraníes heridos...como munición contra sus enemigos políticos?... esto no va de sus luchas de izquierda o derecha, esto no va de demócratas o republicanos. No va de política, esto va de salvar a la gente que está afrontando una masacre".

Sánchez, usted está en el lado de los asesinos

Entre aplausos de los asistentes, Alimedhiad ha concluido su intervención recordando: "No queremos la guerra, pero llamamos a través de los medios de comunicación llamamos la atención a nuestras hermanas. Y digo esto: cualquier persona, siento decirlo, cualquier político condenaría una masacre, ¿no?... cualquier ser humano, si ve muertos apilados delante de él en las calles, lo condenaría. O al menos diría algo o mostraría al menos su empatía. Pero el presidente de España ha decidido guardar silencio en la cara de los masacrados. Y siento decirle esto: Usted está en el lado de los asesinos".

Tras escuchar sus palabras, el presidente del PP, Núñez Feijóo ha señalado en su discurso posterior que "para dar lecciones de moral, hay que tener moral. Y -añadía- Sánchez dice que rechaza el uso de las bases americanas y las pocas horas despegan aviones de la base de Rota hacia Oriente Medio. Dice "NO a la guerra" al mismo tiempo que manda una fragata de guerra a la guerra.

A juicio del líder Popular, lo de Sánchez es la ética del engaño en versión internacional. "Y efectivamente -concluía- todo resume en cuatro palabras: Como siempre, Sánchez miente".