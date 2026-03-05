Así es la fragata Cristóbal Colón que Defensa enviará al Mediterráneo para defender Chipre

España enviará a Chipre la fragata Cristóbal Colón (F-105), después de que este fin de semana una base británica en la isla sufriera el impacto de un dron iraní. La ministra de Defensa, Margarita Robles, enmarca esta decisión en un ejercicio de mera disuasión y apoyo a Chipre, miembro de la UE y ahora expuesto a la escalada bélica en Oriente Medio.

Su partida confirma el envío de al menos 200 efectivos militares al este mediterráneo

En función de la misión, el barco puede llevar a bordo entre 216 y 240 personas, contando militares y personal sanitario de refuerzo. Habitualmente, embarca a 227 militares. La principal característica de este buque es su sistema de combate AEGIS MK 7, de origen estadounidense. Su avanzado radar permite seguir hasta 90 blancos móviles y detectar aeronaves a más de 500 kilómetros, ya sean drones o misiles balísticos.

Sánchez envía nuestro buque más moderno

El Cristóbal Colón es el navío más moderno de la armada española, diferenciándose de sus predecesoras por incorporar mejoras tecnológicas significativas y una mayor capacidad de combate. Es, de hecho, uno de los primeros buques nacionales con un casco de protección balística de acero de alta resistencia incorporado.

Se trata de una fragata F-100 de 146,72 metros de eslora (largo), 18,6 metros de manga (ancho) y calado de 4,75, perteneciente a la clase Álvaro de Bazán. Puede cargar hasta 6.390 toneladas y, gracias a sus motores Bravo 16V, se puede desplazar una velocidad máxima de 28,5 nudos, pudiendo navegar hasta 4.500 millas a 18 nudos sin repostar.

Destaca así por su defensa antimisiles de alta precisión, que cuenta con dos lanzadores cuádruples de misiles antibuque y dos lanzadores dobles de torpedos, así como un portentoso cañón de cinco pulgadas con capacidad para disparar hasta 20 proyectiles por minuto en 23 kilómetros de alcance. Dispone también de un helicóptero de combate preparado para la lucha antisubmarina y anti superficie.

Con un coste aproximado de 800 millones de euros, se puso a disposición de la armada en 2012. Dos años más tarde tuvo su primer gran despliegue internacional, dirigiéndose al Golfo de Adén para dar cobertura a las operaciones OTAN y UE contra la piratería somalí. En la actualidad, ya cuenta con sobrada experiencia en misiones conjuntas con la OTAN tanto en el Océano Índico como en el Mediterráneo, el Mar Negro y el Ártico.

En estos últimos días, la Cristóbal Colón estaba participando en ejercicios de la OTAN en el mar Báltico, ofreciendo labores de escolta, protección y adiestramiento en el marco del Grupo Naval del portaviones francés Charles de Gaulle, que cuenta también con navíos de la marina griega.

Tras la decisión del gobierno de Macron de enviar a su buque insignia al Mediterráneo Oriental, Moncloa ha decidido que la fragata española continúe sus labores de apoyo y forme parte de esta nueva misión.

El conjunto llegará a las costas de Creta el próximo martes 10 de marzo, aunque antes de arribar a su destino, el buque de aprovisionamiento 'Cantabria' suministrará combustible y prestará apoyo logístico durante el tránsito por el golfo de Cádiz.