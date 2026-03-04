Por qué las publicaciones de Pedro Sánchez se han llenado de comentarios de turcos

Las publicaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en X se han llenado de comentarios de turcos. Esto ha ocurrido tras una publicación en la misma red social del periodista de Turquía Ibrahim Haskologlu, en la que ha informado a sus ciudadanos de la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cortar todo tipo de relaciones comerciales con España.

El periodista ha compartido el vídeo en el que el presidente anunciaba esto y poco ha tardado de llenarse de comentarios apoyando a nuestro país. "Aumentemos el comercio con España, son gente decente" o "España tiene un líder de verdad", son algunos ejemplos. Y de ahí, han saltado a las publicaciones del presidente del Gobierno.

Definen a Sánchez como "ejemplar líder"

"Como turco le felicito, señor presidente", "¡Saludos desde Turquía, te apoyamos y te queremos!" son algunos comentarios más que han inundado las publicaciones de Sánchez, acompañados de fotos de las banderas de España y Turquía unidas o fotos creadas con inteligencia artificial que muestran al líder del Ejecutivo como un guerrero o un salvador.

Si bien, uno de los comentarios que más ha llamado la atención y que más viral se ha hecho es el del también periodista turco Özgur Hasan Altuncu quien ha citado la publicación de su compañero Haskologlu y ha hecho a sus seguidores y ciudadanos una petición de lo más curiosa: "Para demostrar nuestro apoyo a España y a su ejemplar líder, Pedro Sánchez, haremos más espacio para Zara y Bershka en nuestros armarios; aumentaremos el uso de BBVA en nuestras decisiones financieras; y recomendaremos sin reservas SEAT y Cupra".

Comentarios desde otros países como Italia o Francia

A su juicio, la solidaridad "más fuerte" se demuestra con "decisiones más sencillas". También ha hecho un llamamiento a los seguidores del Trabzonspor, cuyo patrocinador es la marca española Joma. "Ha surgido un líder socialista que se rebela contra todos los payasos capitalistas ante los cuales te arrodillas, y eso debería ser un problema", apuntaba otro usuario.

Las muestras de apoyo desde Turquía no son las únicas. Muchos usuarios de otros países, como Francia o Italia también han reaccionado con mensajes de apoyo a España y a Pedro Sánchez. El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha hecho eco de alguno de estos comentarios, como el de un usuario francés que asegura que "España es el mejor país del mundo" por razones como "gobierno de izquierdas", "defiende Palestina", "regularización de inmigrantes".