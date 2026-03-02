Elisa Beni carga contra la izquierda por los españoles en Dubái: "Hay voces diciendo que no hay que traerlos porque es su problema"

Una nueva ofensiva militar liderada por Estados Unidos e Israel ha violado la legalidad internacional al atacar a Irán. En este escenario en el que ya han muerto civiles, España se ha visto levemente salpicada por la represalia de Irán.

El país ha lanzado varios ataques durante el fin de semana a países como Emiratos Árabes Unidos, totalmente ajenos al conflicto actual. Es allí y en otros puntos de la geografía donde se encuentran numerosos españoles que han quedado atrapados. También es el caso de Juan Carlos I, que actualmente reside en Dubái.

"La respuesta de Irán ha sido indiscriminada y desproporcionada porque ha atacado a países que no estaban en el conflicto", señala la periodista Elisa Beni en Por fin. "Ha atacado incluso a civiles porque hay hoteles en Dubái que han sido atacados con drones y ha habido bases francesas que han sido atacadas", detalla.

Falta de empatía en los socios del Gobierno

Ante este escenario, Beni denuncia la falta de empatía por parte de algunos miembros de la izquierda española al afirmar que no hay que hacer esfuerzos por repatriar a estas personas que han quedado atrapadas en ciudades como Dubái. "Hay voces de la izquierda diciendo que no hay que hacer esfuerzo en repatriarlos porque si se han ido, es su problema, que se han ido a ganar pasta", detalla. "A mí estas posiciones con respecto a ciudadanos que son tan españoles como nosotros me escalofrían".

Estas posiciones con respecto a ciudadanos españoles me escalofrían

Según afirma la periodista, "todos los socios del Gobierno han empezado a llamar pijos" a las personas que están en Dubái y afirman "que se han ido para no pagar impuestos". Sin embargo, insiste: "La realidad es que muchos viven allí porque están expatriados por sus empresas o porque no han encontrado trabajo en España de lo suyo".