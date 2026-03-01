Julia Otero: "Día de resaca para casi todo el mundo del cine"

La triunfadora de la 40 edición de los Goya ha sido 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, ganadora del premio a Mejor Película, Mejor Dirección y Guión Original por su historia sobre una joven que quiere entrar en un convento, mientras que 'Sirat', de Oliver Laxe, se ha llevado seis premios de carácter técnico.

En una gala que será recordada por el Goya Internacional a Susan Sarandon, la película de la realizadora vasca, la cuarta mujer en llevarse el premio a Mejor Dirección, se ha llevado además los galardones de Mejor Actriz para Patricia López Arnáiz y de Mejor Actriz de Reparto para Nagore Aramburu, un total de cinco de los trece a los que optaba.

Por su parte, la cinta de Oliver Laxe sobre un padre que busca a su hija en las raves de Marruecos, candidata a dos Óscar, se va con seis de los once goyas a los que aspiraba: Mejor Música Original (Kangding Ray); Sonido (las también candidatas al premio de Hollywood Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas); Dirección de Producción (Oriol Maymó); Fotografía (Mauro Herce); Montaje (Cristóbal Fernández); y Dirección de Arte (Laia Ateca).

La columna de Julia

Hoy es día de resaca para casi todo el mundo del cine, la música, la televisión y la moda. La gala más importante de nuestro cine, la ceremonia de los premios Goya, tiene mucho que ver con todo eso.

También hay algo de resaca en parte de este equipo, que trasnochó para que hoy los oyentes madrugadores que se perdieron la gala tengan la información más amplia, diversa y divertida de la edición número 40 de la entrega de los cabezones.

Y ya me permito pedirles a los que pueden con todo, o sea, los que trasnochan y también madrugan, que me cuenten lo mejor, o lo más asombroso, o el momento más emotivo, o lo más creativo de los Goya de esta noche.

Como hablaremos de cine, pero también de alfombra roja y de espectáculo de televisión, iremos colocando sus opiniones de la gala en diferentes momentos del Jelo de hoy.

Buenos días a los despiertos, incluido algún actor o directora que nos escucha antes de meterse en la cama.

La columna de Julia: La resaca de los Premios Goya