El juez cita a Aldama para que entregue el sobre que le dio Delcy y que dice "va a tumbar al Gobierno directamente"

"Yo creo que el sobre va a tumbar al gobierno directamente, porque, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a decir, es financiación ilegal del Partido Internacional Socialista y del Partido Socialista". Son palabras de Víctor de Aldama, y ha llegado el momento decisivo.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado el próximo 4 de marzo al empresario para que entregue el sobre que, según su declaración judicial, le dio en 2020 la actual presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. El comisionista señala que el contenido demostraría una supuesta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista.

La decisión de Moreno llega después de que el juez Santiago Pedraz, instructor del denominado caso hidrocarburos, le remitiera la declaración que Aldama realizó semanas atrás en esa causa, en la que figura como investigado y por la que llegó a ingresar en prisión. En esa comparecencia, a preguntas del fiscal Anticorrupción Luis Pastor, el empresario volvió a aludir a la existencia del sobre, cuya custodia habría recaído en su socio Luis Alberto Escolano. La posible trascendencia del contenido ha llevado a sacar este asunto de la causa principal y abrir una pieza separada.

En uno de los primeros informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso hidrocarburos ya se mencionaba la imagen de "un sobre de color marrón" en el que figuraba como remitente el expresidente de PDVSA Manuel Quevedo y como destinataria Delcy Rodríguez. Los agentes señalaron que Escolano guardaba "documentación de carácter sensible" de Aldama y que llegó a enviarle fotografías del sobre dos meses antes de su detención, el 7 de octubre de 2024.

Para la UCO resultaba relevante la intermediación de Rodríguez, que habría recibido la documentación y posteriormente se la habría entregado a Aldama el 4 de febrero de 2020, apenas dos semanas después de su polémica llegada al aeropuerto de Barajas.

Lo que se sabe del sobre

Según la versión de Aldama, el sobre demostraría una supuesta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista, organización que también lidera Pedro Sánchez. En sede judicial, el empresario afirmó que la dirigente venezolana le entregó personalmente ese documento y que desde entonces lo ha mantenido a buen recaudo.

Diversas publicaciones han apuntado a que el sobre contendría supuestos cupos o cupones nominales de petróleo de PDVSA por valor de hasta 250 millones de dólares destinados, presuntamente, a financiar al PSOE y a la Internacional Socialista. No obstante, el contenido exacto no ha sido verificado oficialmente.

En los archivos de la UCO consta una imagen del sobre en la que se puede leer "República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular del Petróleo, Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima", además de un sello con la palabra "Confidencial".

La existencia de ese sobre salió a la luz pública hace aproximadamente un año. Doce meses después, su contenido sigue sin conocerse. En una entrevista televisiva reciente, Aldama aseguró: "Yo creo que el sobre va a tumbar al Gobierno directamente, porque, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, es financiación ilegal del partido, de la Internacional Socialista y del Partido Socialista".

El empresario también dejó entrever en su declaración ante el juez Pedraz su disposición a seguir colaborando con la Fiscalía Anticorrupción y aportar nueva documentación.

