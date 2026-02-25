Última hora de los documentos desclasificados del 23F: contenido, el papel del Rey, conversaciones...
El Gobierno ya ha publicado los documentos hasta ahora secretos del golpe de estado del 23 de febrero de 1981. Son 167 enlaces divididos en tres bloques entre los que destacan conversaciones de Tejero con el exterior del Congreso, un croquis de la planificación del golpe o archivos que revelan el grado de conocimiento previo que tenía el CESID.
Tejero avisó desde el Congreso de que Armada era "un chapucero"
El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero llamó el 23-F, desde el Congreso de los Diputados, a Juan García Carrés, el único civil acusado y condenado por el intento de golpe de Estado, para avisarle de que el general Alfonso Armada era un "chapucero" y que transmitiese al general Jaime Milans del Bosch que no se fiase "ni un pelo" de él, porque lo que buscaba era "ser presidente como sea" y "al precio que sea".
Así consta en uno de los documentos del 23-F desclasificados este miércoles, recogido por Servimedia, en el que se reproduce una conversación telefónica entre Tejero, que se encontraba en la Cámara Baja, y García Carrés, quien fuera dirigente de los sindicatos verticales durante el franquismo. En ella, García Carrés le informa en primer lugar de que "un Regimiento" de Madrid se dirige al Congreso, como le había dicho Pedro Mas Oliver, ayudante de Milans del Bosch.
"No te muevas, que te quieren hablar ellos", le dijo García Carrés, a lo que Tejero le respondió: "Cómo me voy a mover, cojones, si de aquí no se puede uno mover". Tras esto, el teniente coronel apuntó que aguantarían hasta que llegasen los regimientos.
"El rey es un objetivo a batir y anular"
Otro manuscrito de autor desconocido asegura que fue un error "dejar al borbón (rey) libre y tratarlo como si fuera un caballero". "El rey es -por tanto- un objetivo a batir y anular", sigue el escrito, en el que también se relata lo que consideran que es un intento del monarca por tener "un gobierno con los socialistas, no pudiendo ser considerado ni como un símbolo a respetar".
Una campaña contra el rey Juan Carlos
Un documento titulado 'Campaña contra S.M.' y sin firma lamenta una campaña en contra de Juan Carlos I para implicar al rey emérito en el intento de golpe de Estado. "La supuesta implicación de S.M. el Rey en los acontecimientos que tuvieron lugar el 23 de Febrero de 1981 responde, por una parte, al deseo de disminuir la responsabilidad penal de los procesados por aquellos hechos y, por otra, a la posibilidad de disponer de un argumento contra la Corona que haga posible un intento similar en el futuro".
"Tanto por parte de los abogados defensores de los verdaderamente implicados, como entre los grupos políticos y círculos simpatizantes con la causa de aquellos, se ha manejado profusamente esta supuesta implicación de S.M. el Rey como razón primaria del intento de golpe de estado. Para ello se han tergiversado algunos hechos reales, se han interpretado de forma malintencionada otros y se han inventado acontecimientos que sólo han existido en la mente de sus creadores", prosigue el texto, que también asegura que los "sucesivos rumores contra la Corona" tuvieron éxito "en los sectores de la derecha radical".
La llamada de Armada al rey
En el siguiente documento, que se puede consultar en este enlace, se confirma un secreto a voces, y es que el rey denegó al general Armada que acudiera al Palacio de la Zarzuela ya en los primeros momentos del golpe. "Entre las 18.30 y las 19.00 el rey recibe una llamada del general Armada, que pretendía incorporarse al Palacio de la Zarzuela, mientras el Teniente General Gabeiras seguía en el EME (Estado Mayor del Ejército). Su Majestad le contesta que no, que continúe en su puesto", descubre el documento, centrado en una descripción de los sucesos del 23 y 24 de febrero de 1981 "según fueron conocidos en el Palacio de la Zarzuela".
En la decisión de Zarzuela de impedir que acudiera a Palacio el general Armada, tuvo un papel esencial el jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campos. Fue él quien acuñó una frase muy famosa tras el golpe de Estado, cuando otro militar le preguntó si Armada iba a ir a Zarzuela esa noche. Fernández Campos contestó sobre Armada: "Ni está ni se el espera".
La primera comunicación de Casa Real con Tejero
El Secretario General de la Casa Real consiguió hablar con Tejero alrededor de las 20:20 horas: "Soy el Secretario General de Su Majestad, ¿qué es lo que pretendes? Depón tu actitud inmediatamente", a lo que Tejero responde que solo recibe órdenes de Milans del Bosch.
"Pero tú has invocado el nombre de Su Majestad el Rey, ¿por qué? ¿por qué?", y así en repetidas ocasiones.
Otras conversaciones de la mujer de Tejero: "Han dejado tirado a mi marido"
La mujer de Tejero lamenta en otras transcripciones de audios que hayan "dejado solo" a su marido, "para variar". Carmen insiste en que a Tejero le han dejado "engañado como un desgraciado". "Qué desgraciado, tanto amor a la Patria, tanto darlo todo, mira cómo le han engañado. Es tonto", afirma Carmen, que le dice en otro diálogo al comandante Fernando Caro que "van a entrar y le van a matar". "Que han dejado tirado a mi marido como una colilla. Que le han dejado tirao, es un desgraciao".
La incertidumbre por el conocimiento del rey el 23F
El rey oyó por radio en directo cómo se asaltaba el Congreso a las 18.22 horas. El Secretario General, Sabino Fernández Campos, comprueba inmediatamente que el rey conoce los acontecimientos y empiezan los contactos telefónicos para conocer la situación.
Sobre las siete de la tarde, Fernández Campo habla con el general Juste, jefe de la Division Acorazada, quien pregunta insistentemente si el general Armada se encontraba en el Palacio de la Zarzuela. "(Tenía más interés por conocer dicha noticia que por dar conocimiento de la situación de la División)", señala el documento.
Fernández Campo le responde que "en absoluto está en Zarzuela el general Armada, a lo que contesta el General Juste: "Esto cambia totalmente la situación".
Órdenes a soldados que tomaron TVE: "Tirar a matar"
Los documentos también incluye diálogos entre soldados que participaron en la 'toma' de Televisión Española. En dichas conversaciones, un soldado admite que recibió una orden de "tirar a matar": "Fíjate. Pues tirar a matar. Con eso ya te lo he dicho".
En las conversaciones, los soldados relatan que tomaron TVE "a las 8 de la tarde" y recibieron instrucciones de "no hablar con nadie". "El primer tiro al aire y el segundo a dar, con los cargadores metidos y ni seguro ni nada", detalla el soldado, que también dice que a las tres y media hay "otro conato de salida": "Lo que pasa es que debió recibir órdenes el Coronel de no salir. Sí llamó el Rey aquí, creo. Aquí al Cuartel".
El rey denegó a Armada que acudiera a Zarzuela ya en los primeros momentos
El rey Juan Carlos denegó que el general Alfonso Armada, segundo jefe de Estado Mayor del Ejército, acudiese al Palacio de la Zarzuela ya en los minutos posteriores al asalto del Congreso por el teniente coronel Tejero. Así consta en un documento del CNI desclasificado por el Ministerio de Defensa titulado 'Relato de los sucesos de los días 23 y 24 de febrero'.
"Entre las 18.30 y las 19.00 el rey recibe una llamada del general Armada, que pretendía incorporarse al Palacio de la Zarzuela, mientras el Teniente General Gabeiras seguía en el EME (Estado Mayor del Ejército). Su Majestad le contesta que no, que continúe en su puesto", descubre el documento, centrado en una descripción de los sucesos del 23 y 24 de febrero de 1981 "según fueron conocidos en el Palacio de la Zarzuela".
Entrevista "confidencial" entre el rey y Milans del Bosch
Por lo que se refiere a Milans del Bosch, el documento precisa que "este exigió que la entrevista se concretase con la propia persona real", es decir, el Rey, "no admitiendo intermediarios ni eslabones inferiores". Según el CESID, "en tales círculos de opinión se ASEGURA (sic) que, en efecto, el Rey se ha entrevistado confidencialmente con Milans del Bosch".
El objetivo, precisa el documento, es que "por encima de todo se pretende que la Corona no salga lesionada del proceso y que en todo caso, los intentos en tal sentido no provengan de los principales procesados y de reconocida vocación monárquica".
El CESID validó que el rey habló con Milans del Bosch antes del 23F
El CESID elevó a "conocimiento superior" un contacto que se habría producido por parte del rey Juan Carlos I con el general Jaime Milans del Bosch después del golpe de Estado del 23F y antes de que se llevara a cabo el juicio, con vistas a que "la Corona no salga lesionada del proceso". Así consta en uno de los documentos publicados por el Gobierno y elaborados por el entonces servicio secreto, con fecha del 5 de febrero de 1982, es decir, días antes de que el proceso contra los golpistas arrancase el 19 de febrero.
En él, se habla de "algunas entrevistas confidenciales y sigilosas de S.M. el Rey con los principales del intento del 'golpe de Estado'" en base a informaciones de "algunos núcleos cualificados de opinión cántabra e incluso también en ambientes castrenses de la capital".
En concreto, se indica que "alguien muy importante de la Casa Real", a quien no se identifica, se habría entrevistado con el general Alfonso Armada, "matizando con él comportamientos relativos a la vista oral del proceso".
Apoyo a los implicados del intento de golpe
Algunos de los procesados por el 23F perdieron su condición de militares y por tanto sus ingresos, por lo que se propuso un fondo común para los afectados y así "paliar las necesidades de las familias".
Seis miembros del CESID "participaron activamente" en el intento de golpe de Estado y lo intentaron encubrir
Seis miembros de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del CESID, antecedente del CNI, "participaron activamente" en el intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y lo intentaron encubrir, según se desprende de los documentos desclasificados por el Gobierno referentes a la intentona golpista.
Según el documento, desclasificado por el Ministerio de Defensa, los seis agentes "o bien conocían los hechos antes del 23 de febrero" o "planificaron un apoyo operativo que llevaron a efecto" y "posteriormente trataron de encubrir su participación activando una operación que justificara sus movimientos" durante aquella jornada.
La documentación menciona al capitán García Almenta, al capitán Gómez Iglesias, al sargento Miguel Sales, al cabo Monge Segura y al cabo Moya Gómez, y de ellos se dice que "conocían los hechos concretos antes de que ocurrieran". Además, se alude al comandante José Luis Cortina, que dirigía la unidad de élite del CESID y que fue absuelto en el juicio del 23F. Puede leerse que "no está comprobado" que supiera sobre el intento de asonada, "pero hay indicios de que así fuera".
El diálogo de Tejero con su mujer: "No va a haber sangre, hija mía"
Su interlocutor deja que Tejero hable con su mujer para tranquilizarla: "No hombre, no, no va a haber sangre, hija mía. No te preocupes. ¿Que te quiero muy poco? ja ja ja", le dice el guardia civil antes de mandarle un beso.
Documento manuscrito de la planificación del golpe
Esta suerte de 'esquema' aparece entre los documentos desclasificados. En el mismo, se puede leer una especie de planificación del intento de golpe de Estado, desde las operaciones civiles hasta las operaciones militares.
El mensaje de Sánchez tras la desclasificación de documentos
"Transparencia, memoria y democracia. Porque recordar el pasado es la mejor forma de avanzar con progreso, concordia y libertad. Consulta ya los documentos del 23-F", reza el mensaje del presidente del Gobierno en Twitter.
De los diálogos de Tejero a notas del CESID
Los documentos secretos del 23F desclasificados incluyen desde la transcripción de conversaciones telefónicas del golpista Antonio Tejero desde el Congreso sitiado por los agentes a su mando hasta notas informativas del CESID previas a la asonado, durante el asalto y posteriores.
Uno de los primeros que es posible consultar es la transcripción de una conversación entre Juan García Carrés, el único civil condenado por el golpe, y el teniente coronel Tejero, mientras se encontraba en el interior del Congreso. García Carrés le informa de que "va un regimiento para allá" y le pide que aguante, "que la victoria es para España". "Juanillo, no me hagas propaganda, coño", le responde el teniente coronel, que, nervioso, intercala numerosos tacos en sus contestaciones.
Su interlocutor deja que Tejero hable con su mujer para tranquilizarla: "No hombre, no, no va a haber sangre, hija mía. No te preocupes. ¿Que te quiero muy poco? ja ja ja", le dice el guardia civil antes de mandarle un beso.
Ya se conocen los documentos desclasificados del 23F
El Gobierno ha publicado los documentos desclasificados del intento de golpe de Estado del 23F. Los puedes consultar a través de este enlace. Se trata de 167 documentos divididos en tres bloques: Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y Ministerio de Asuntos Exteriores. Conforme se conozcan detalles de lo publicado, en ondacero.es, a través de nuestro minuto a minuto, podrás conocer las últimas novedades.