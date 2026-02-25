Última hora de los documentos desclasificados del 23F: contenido, el papel del Rey, conversaciones...

Tejero avisó desde el Congreso de que Armada era "un chapucero"

El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero llamó el 23-F, desde el Congreso de los Diputados, a Juan García Carrés, el único civil acusado y condenado por el intento de golpe de Estado, para avisarle de que el general Alfonso Armada era un "chapucero" y que transmitiese al general Jaime Milans del Bosch que no se fiase "ni un pelo" de él, porque lo que buscaba era "ser presidente como sea" y "al precio que sea".

Así consta en uno de los documentos del 23-F desclasificados este miércoles, recogido por Servimedia, en el que se reproduce una conversación telefónica entre Tejero, que se encontraba en la Cámara Baja, y García Carrés, quien fuera dirigente de los sindicatos verticales durante el franquismo. En ella, García Carrés le informa en primer lugar de que "un Regimiento" de Madrid se dirige al Congreso, como le había dicho Pedro Mas Oliver, ayudante de Milans del Bosch.

"No te muevas, que te quieren hablar ellos", le dijo García Carrés, a lo que Tejero le respondió: "Cómo me voy a mover, cojones, si de aquí no se puede uno mover". Tras esto, el teniente coronel apuntó que aguantarían hasta que llegasen los regimientos.