Una segunda mujer confirma que ha sido víctima del ex DAO de la Policía Nacional

Una segunda persona tiene la intención de denunciar al ex DAO, José Ángel González. Según han confirmado a Onda Cero fuentes jurídicas, el abogado Jorge Piedrafita, que lleva el caso de la primera denunciante que presentó la querella por agresión sexual y coacciones la semana pasada, está estudiando un segundo caso a raíz de una llamada que reporta un supuesto caso de acoso.

El abogado, además, ha reclamado al juez que acuerde la "plena reserva" de los audios, listado de llamadas y pantallazos de mensajes aportados para sustentar la querella de la denunciante. En el escrito, al que ha tenido acceso Onda Cero, se solicita la "salvaguarda de la prueba en sede judicial" y que únicamente pueda ser consultada ante la presencia de la letrada de la administración asignada al juzgado.

Lo que quiere evitar el letrado es que se filtren más datos personales que puedan sacar a la luz su identidad dada la situación de ansiedad que provocó que se difundiera su nombre entre el colectivo policial, que originó que se le asignara un dispositivo de escolta.

En declaraciones esta mañana a RTVE Piedrafita ha avanzado que se había puesto en contacto con él una segunda víctima del DAO. Habrá que esperar a conocer los detalles de esta segunda denuncia contra el ex alto mando policial.

Exigen la dimisión de Marlaska

Por otro lado, más de medio centenar de manifestantes han secundado este lunes la concentración convocada por el sindicato Jupol frente al Ministerio del Interior para exigir la dimisión del titular de esta cartera, Fernando Grande-Marlaska, y del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, tras la querella por agresión sexual de una agente contra el DAO.

En la protesta, secundada por PP y Vox, Jupol ha llamado a la "regeneración urgente para proteger la credibilidad de la Policía" tras la renuncia de José Ángel González como máximo jefe de la Policía. Además, ha reclamado poner fin a los "privilegios" de los mandos y ha puesto sus servicios jurídicos a disposición de otras posibles víctimas dentro de la Policía.