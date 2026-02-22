Pérez-Reverte sobre quién le da más miedo, Sánchez o Vox: "Si has leído, eres capaz de interpretar"

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha concedido una entrevista al diario El País, donde ha sido preguntado por la actualidad y por quién le da más miedo, si Vox o Pedro Sánchez. La respuesta no ha dejado indiferente a nadie: "A mí no me da miedo nada. Yo soy republicano y monárquico en defensa propia", ha comenzado su razonamiento.

A continuación, el escritor ha comentado que tiene "la casa pagada los libros leídos..." y que "cuando se va todo al diablo", el único consuelo que hay es "saber por qué se va al diablo". Tras poner una serie de ejemplos que ha visto "mil veces", como "¿El tren ha chocado con otro, ha habido una guerra, Putin!", el escritor concluye: "Si has leído, si tienes los mecanismos suficientes, eres capaz de interpretar. Y cuando interpretas, ya no duele tanto".

"En la izquierda hay de todo", pero la extrema derecha va a ser "intolerante o más"

Para el escritor, "la cultura es un analgésico", que "no impide el problema", pero permite "soportarlo sin volverte loco". En otra pregunta, el periodista le dice si la cultura es una resistencia, a lo que Pérez-Reverte señala su biblioteca para lamentar que "cada vez es menos frecuente" y que le "vuelve loco" la "orfandad intelectual del receptor".

En cuanto a si la izquierda es más intolerante que la derecha, Pérez-Reverte se ha mostrado tajante. A su juicio, "hay de todo" y es "un concepto injusto" porque no es igual comparar a Pablo Iglesias con Pedro Sánchez, entre otros. Y ha añadido: " La izquierda actual tiene una intolerancia maniquea, farisaica, oportunista, demagógica, extrema".

Aun así, ha asegurado que cuando la extrema derecha se instale, porque "se va a instalar" -el escritor considera que todavía no lo está porque "no tiene los cauces, ni los escenarios, ni los mecanismos adecuados"-, va ser "tan intolerante o más que la extrema izquierda". "No es que yo sea un profeta, es que es la historia", ha concluido.

La polémica en torno a las jornadas de la Guerra Civil

Sobre las jornadas sobre la Guerra Civil que iban a celebrarse en Sevilla, pero finalmente el escritor las suspendió por la polémica con David Uclés, ha señalado que allí se va "a debatir, que hable todo el mundo, que expongan sus razones. Que junto al político oportunista esté el historiador serio que lo ponga en su sitio".

Cabe recordar que en cartel había varios políticos, como Iván Espinosa de los Monteros o el expresidente del Gobierno, José María Aznar. ¿Cómo no va a haber políticos en un debate sobre la guerra? ¿Cómo no van a ir si, justamente, ellos son los culpables?", ha sentenciado.