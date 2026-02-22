Pedro Sánchez pide que Castilla y León sea "el punto y final" de los gobiernos de PP y Vox

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado en un acto en Ponferrada (León) con motivo de las próximas elecciones elecciones en Castilla y León. Allí, junto con el candidato socialista Carlos Martínez, ha pedido que el 15 de marzo sea "el punto y final" de los gobiernos de PP y Vox.

Sánchez ha recordado que en 2022, la comunidad castellanoleonesa se convirtió en la "zona cero" de estos gobiernos y ha reivindicado las políticas socialdemócratas. Así las cosas, ha recalcado la singularidad de España, un país donde crece la ultraderecha, como en todo el mundo, pero tiene un Gobierno de coalición progresista.

Los incendios que asolaron la comunidad el verano pasado han sido tema central del discurso. Por eso, ha preguntado a los presentes: "Si este próximo verano se produce de nuevo una tragedia en forma de incendio forestal, ¿queréis a Mañueco al frente de la Junta de Castilla y León o a Carlos Martínez?"

Merece la pena hasta 2027 y más allá

"Cuando me dicen ¿merece la pena?, ¿que si merece la pena? Merece la pena hasta 2027 y más allá", ha asegurado el líder del Ejecutivo. Pero para conseguirlo ha hecho un llamamiento a los votantes, porque se necesitan "alcaldes socialistas y presidentes socialistas como Carlos Martínez al frente de instituciones tan importantes como la de la Junta de Castilla y León".

Así las cosas, ha cargado contra el actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. "Tenemos un presidente y un gobierno que está dirigido por la resignación", ha declarado el líder del Ejecutivo. Por eso, ha pedido el voto para el PSOE, porque sus siglas son "las que traerán el cambio".

España va como nunca y la oposición miente como siempre

El presidente del Gobierno ha recordado que "España va como nunca" y que "la oposición miente como siempre", al tiempo que ha recordado algunas de las medidas de mejora que el Ejecutivo ha impulsado durante la legislatura. Una de ellas, la subida del SMI, momento que ha aprovechado para pedir a la patronal que "se siente con los sindicatos" y que suban los sueldos "por encima del coste de la vida" para ganar "poder adquisitivo".

A esto ha añadido que esta semana anunciaron la creación de un gran fondo denominado 'España crece' que va a movilizar 120.000 millones de euros, momento en el que se ha dirigido "al jefe de la oposición", el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para afearle que lleve siete años afirmando que España se hunde, se destroza y se cae a pedazos. "La verdad de los datos demuestra que España va como nunca y que la oposición miente como siempre", ha zanjado.

También ha recordado que el Consejo de Ministros acordó investigar a los tecnoligarcas y a sus plataformas por los contenidos pornográficos donde se manipula a través de la inteligencia artificial los rostros y desnudos de las mujeres. "Vamos a quitar las sucias manos de los tecnoligarcas de la salud mental de nuestros hijos".