Por qué Yolanda Díaz no va al acto de Sumar: sigue sin aclarar si repetirá como candidata a las elecciones generales

Los cuatro partidos de Sumar en el Gobierno celebran este sábado un acto al que no acudirá la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y en el que ratificarán su determinación de volver a ir juntos en las próximas elecciones con un nuevo proyecto político que deja atrás la actual marca Sumar.

Yolanda Díaz no asistirá, pero sí lo harán los otros cuatro ministros de Sumar en el Gobierno de coalición del PSOE: Pablo Bustinduy (Movimiento Sumar), Sira Rego (IU), Mónica García (Más Madrid) y Ernest Urtasun (comunes). Estos dos últimos intervendrán en la presentación junto a la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, y el de IU, Antonio Maíllo.

La ausencia de Yolanda Díaz

En declaraciones a laSexta el pasado 18 de febrero, la vicepresidenta aludió como razón principal de su ausencia dar "un poco de tiempo" a los partidos para armar su nueva "hoja de ruta" para movilizar a la izquierda: "Es el momento de las formaciones políticas", añadió.

Así, la vicepresidenta reconoció que no asistía para dar ese protagonismo a los cuatro partidos involucrados en la refundación de la coalición Sumar: Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes.

La ausencia de Yolanda Díaz también se produce en un momento de gran incógnita para los partidos: el liderazgo de la futura candidatura. Díaz sigue sin aclarar si estaría dispuesta a repetir como candidata a las elecciones generales, ya que preguntada por el tema, lo considera "imprudente": "Ahora no toca hablar de nombres".

Presentación de la propuesta de Rufián

El acto, denominado 'Un paso al frente', llega tras la charla del pasado miércoles en la que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, presentó su propuesta de frente amplio para intentar frenar a PP y Vox en las urnas.

Por su parte, los partidos de Sumar en el Gobierno llevan meses trabajando en nuevo proyecto político con unas dinámicas de trabajo más horizontales, al prescindir del paraguas de Movimiento Sumar, y que tendrá un nuevo nombre, aún por decidir.

El acto de este sábado es un primer paso, ya que invitan a unirse a más formaciones, entre ellas Podemos, aunque los morados han cerrado la puerta a volver a ir en coalición con Sumar y también han rechazado la propuesta de Rufián.