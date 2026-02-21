La izquierda presenta su proyecto de reorganización en un acto marcado por las ausencias de Yolanda Díaz, Rufián y Podemos

Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Catalunya en Comú y Más Madrid lanzan este sábado en Madrid la reconfiguración de su alianza con vistas a las próximas elecciones generales. Las cuatro formaciones buscan reivindicar su papel dentro del espacio a la izquierda del PSOE y presentarse como una coalición abierta a nuevas incorporaciones en un contexto de reordenación interna del bloque progresista.

El acto, que se celebra en el Círculo de Bellas Artes de la capital bajo el lema Un paso al frente, pretende visualizar la consolidación de una relación que, según subrayan sus impulsores, se ha venido afianzando de manera discreta desde el pasado verano. La cita llega en una semana marcada por movimientos estratégicos en el tablero de la izquierda alternativa.

Aunque no se esperan anuncios sobre la futura marca electoral ni definiciones en torno a los liderazgos, los partidos con representación en el Gobierno por la cuota minoritaria quieren reafirmarse como una alternativa sólida ante el crecimiento de Vox y evidenciar su compromiso de revalidar y reforzar el Ejecutivo progresista.

La convocatoria se produce días después del coloquio protagonizado por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien abrió el debate sobre la necesidad de reorganizar la izquierda y explorar nuevas vías de colaboración entre fuerzas progresistas. Aunque su propuesta ha sido recibida con cautela, las formaciones convocantes consideran que el debate también favorece su iniciativa.

Desde las cuatro organizaciones subrayan que esta nueva etapa pretende corregir errores del pasado en la construcción de confluencias amplias. Defienden una fórmula basada en la horizontalidad, el respeto a la implantación territorial y la coralidad en los referentes públicos, en un esquema en el que Sumar deja de ejercer como paraguas para situarse como un actor más dentro del espacio compartido.

Respaldo político y sindical

El acto contará con la intervención de la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García; el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo; el ministro de Cultura y dirigente de los Comuns, Ernest Urtasun; y la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández.

Entre los asistentes figuran también el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, además de referentes históricos del espacio como la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el exministro y excoordinador de IU Alberto Garzón.

El respaldo sindical estará representado por los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez. También han sido invitados el exdirigente de Podemos Nacho Álvarez y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, junto a representantes de colectivos sociales y del ámbito cultural.

En el plano partidista, asistirán delegaciones de fuerzas soberanistas como ERC y EH Bildu. También estará presente el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, aunque el sector mayoritario de su formación ha dejado claro que no participará en la construcción orgánica de la coalición y se limitará a explorar acuerdos electorales.

Ausencias significativas

La principal ausencia será la de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien ha defendido que este es el momento de los partidos y no ha desvelado si aspira a repetir como candidata en unas futuras generales. En el entorno de las formaciones convocantes consideran su decisión responsable y sostienen que permite enfriar un debate sobre liderazgos que, a su juicio, aún no corresponde abordar.

No obstante, dentro del espacio coexisten matices. Mientras el líder de IU ha apuntado a la necesidad de renovar liderazgos en esta nueva etapa, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha defendido que Díaz vuelva a encabezar la candidatura. Otras voces, en cambio, alertan de que abrir ahora ese debate podría desgastar prematuramente a cualquier aspirante.

Tampoco asistirán antiguos aliados electorales de Sumar en las elecciones del 23J, como la Chunta Aragonesista, el Partido Verde (antes Verdes Equo) o Més per Mallorca. La ausencia más destacada, junto a la de Díaz, será la de Podemos, que se mantiene al margen del proceso y ha restado relevancia al acto, al que ha calificado como una suerte de "Sumar 2.0".

Desde la formación morada sostienen que el proyecto impulsado por Díaz ha quedado subordinado al PSOE y rechazan tanto esta refundación como el plan de Rufián, otra de las ausencias importantes, de articular confluencias provinciales para evitar la fragmentación del voto. Frente a ello, los partidos convocantes insisten en tender la mano a Podemos y advierten de los efectos negativos que, a su juicio, tendría la división del espacio progresista alternativo al PSOE en próximas citas electorales.