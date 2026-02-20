Alsina, sobre Marlaska y la denuncia contra el DAO: "Yo creo que él no sabía nada, pero eso no quita para que tenga responsabilidad"

La tertulia de Más de uno ha abordado la crisis en la que está sumido el Ministerio de Interior, después de que se hiciera pública una denuncia por agresión sexual contra el hasta entonces DAO de la Policía Nacional, José Ángel González, por parte de una policía. Varias voces se han alzado pidiendo la renuncia del ministro Fernando Grande-Marlaska, especialmente después de que el abogado de la víctima anunciara que está recibiendo más testimonios de casos de abuso de otros miembros de la dirección policial.

El ministro se defendió de las acusaciones este miércoles en la sesión de control del Congreso, asegurando que desconocía completamente los hechos hasta que se publicaron a través de los medios. Además, condicionó su dimisión a la decisión de la víctima y la sensación de protección que haya sentido, lo que Alsina ha calificado como "un patinazo".

Para el presentador de Más de uno, la posición del ministro supone un problema, no solo porque añade más peso a la espalda de la víctima, sino porque "en el caso de que no responda, tenemos que dar todos por hecho que exonera al ministro".

Para Alsina, la víctima no es la indicada para tomar la decisión sobre la continuación o no del ministro de Interior, sino que debe ser el propio Grande-Marlaska el que se juzgue a sí mismo. "La víctima no está para plantearse eso".

Sobre el grado de conocimiento y responsabilidad de Marlaska, el periodista ha afirmado que "El ministro no sabía nada y cuando hablaba bien del jefe de la policía, habla bien de su desempeño profesional, no de sus agresiones sexuales que no conoce".

No obstante, según Alsina, lo que tiene que plantearse Marlaska es que le viene bien el Cuerpo Nacional de Policía, al Ministerio de Interior, al Gobierno al que pertenece y a los ciudadanos. "¿Qué es mejor para las instituciones en este momento?" se ha preguntado el director de Más de uno, en referencia a la permanencia del ministro o su dimisión, sabiendo que nadie es imprescindible.

¿Qué es mejor para las instituciones en este momento?

Para Alsina es legítimo defender que Marlaska pueda plantearse su renuncia incluso aunque no exista una responsabilidad directa. "Aunque usted no se sienta responsable de nada, puede llegar a la conclusión de que conviene más a las instituciones que se aparte".