El momento en el que Aldama desvela ante el juez que tiene el sobre con información sobre la financiación ilegal del PSOE

El 29 de enero, Víctor de Aldama compareció como investigado en la Audiencia Nacional en el marco del llamado caso Hidrocarburos. Fue durante ese interrogatorio cuando el comisionista reveló que posee un sobre con información que, según afirmó, afecta a la financiación ilegal del PSOE.

El juez le preguntó directamente por una fotografía incorporada a la causa. En ella aparece un sobre relacionado con PDVSA. "Qué contenía este sobre?", planteó el magistrado.

La respuesta de Aldama emplazaba a su verdadera intención: "Bueno, si no les importa. Eso es algo que creo que tenemos que negociar directamente o que tenemos que hablar directamente con ustedes, porque es algo que estamos hablando, de la financiación ilegal del partido. Es algo que no hemos hablado hasta ahora", contestó.

El juez le interrumpió: "Yo no digo ni hablar ni dejar de hablar. Yo le pregunto".

Aldama insistió en que la cuestión era delicada. Ante la precisión del magistrado, que le recordó que debía responder sobre su contenido, el empresario terminó vinculando el documento al negocio de hidrocarburos y dio un paso más: "En relativo a negocio de hidrocarburos. Con la financiación ilegal del partido, del PSOE".

El juez quiso concretar aún más: "Del Partido Socialista o de la Internacional". La respuesta fue clara: "De las dos, de la Internacional Socialista y del Partido Socialista".

Según se desprende del intercambio, el sobre tendría origen oficial venezolano. El magistrado preguntó expresamente si le fue facilitado por Delcy Rodríguez, a lo que Aldama respondió afirmativamente.

Un sobre confidencial con sello de PDVSA

El sobre al que se refiere el empresario es de color marrón, de tamaño similar a medio folio, y está identificado como "confidencial" tanto en la parte frontal, en color rojo, como en la pegatina que sella la parte trasera.

En el encabezado figuran el escudo de la República Bolivariana de Venezuela, el logotipo del Ministerio del Petróleo y el de PDVSA. Como remitente aparece Manuel Quevedo, entonces ministro del Petróleo, y como destinataria Delcy Rodríguez, que ocupaba en ese momento la vicepresidencia del país.

El sello del documento sitúa su fecha en el 4 de febrero de 2020, apenas dos semanas después del controvertido viaje de Rodríguez a Madrid y su paso por el aeropuerto de Barajas, pese a tener prohibida la entrada en territorio europeo por las sanciones de la Unión Europea.

Aldama aseguró en sede judicial que el sobre guarda información de carácter sensible y que está en su poder. Según explicó, trasladó al fiscal Anticorrupción, Luis Pastor, que estaría dispuesto a concretar su contenido si se abría una vía de negociación con la Fiscalía.