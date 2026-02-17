WhatsApps de Koldo muestran que 'los del Peugeot' habrían amañado las primarias que Sánchez ganó a Susana Díaz y Patxi López

El Español ha avanzado nuevas informaciones basadas en los mensajes de WhatsApp intervenidos a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, en prisión preventiva a la espera de juicio. Según el citado medio, esas conversaciones apuntarían a un supuesto amaño en las primarias del PSOE de 2017 que Pedro Sánchez ganó frente a Susana Díaz y Patxi López.

De acuerdo con la información, los mensajes revelarían instrucciones para introducir votos falsos, modificar actas y alterar censos durante la jornada electoral del 21 de mayo de 2017. "Mete los de los cuatro rumanos", recoge uno de esos mensajes.

Los mensajes muestran cómo Koldo García habría dado indicaciones a su entonces pareja, Patricia Uriz, para introducir votos en una agrupación de Navarra. En la conversación, que se prolonga durante buena parte del día, se aludiría también a contactos con responsables de la candidatura de Sánchez.

En uno de los mensajes reproducidos por el medio, la expareja de García escribe: "Estoy esperando un poco para que cuele lo de haber contado", en referencia, presuntamente, al recuento de votos.

La información sostiene que la operación no se habría limitado a Navarra, sino que habría contado con colaboradores en otras comunidades autónomas.

Koldo García desempeñó un papel relevante en aquel proceso interno. Según se ha publicado en distintas informaciones en los últimos años, fue uno de los encargados de custodiar los avales de la candidatura de Sánchez durante aquellas primarias.

Las primarias del PSOE de mayo de 2017 concluyeron con la victoria de Pedro Sánchez, que obtuvo el 50,2% de los votos, frente al 39,9% de Susana Díaz y el 9,8% de Patxi López.

El PP no ha tardado en reaccionar con un mensaje en su cuenta de X: "Sánchez llegó al poder amañando las primarias, manipulando y traicionando incluso a los suyos junto con la banda del Peugeot. La verdadera pregunta es cuántas mentiras nos ha colado ya a los españoles y aún no conocemos", han publicado.