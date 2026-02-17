El frío saludo entre Pedro Sánchez y Felipe González en el acto homenaje a la Constitución: así ha sido el momento

El Congreso de los Diputados acogía este martes un acto en homenaje a la Constitución de 1978 y reunía a diversas personalidades políticas, además de los que fueron diputados constituyentes, entre otros. Entre los asistentes se encontraban expresidentes del Gobierno como José María Aznar y Felipe González.

Pedro Sánchez también estaba presente y ha seguido a los reyes en el protocolario saludo a dichas personalidades antes de comenzar el acto en el hemiciclo del Congreso. Así, el acto ha dejado un momento llamativo en el que tanto Sánchez como Felipe González se han visto obligados a saludarse.

El momento del saludo entre Sánchez y Felipe González: frío y rápido

Primero han sido los reyes Felipe VI y Letizia, y después era el turno de un Sánchez que ha extendido la mano al expresidente del Gobierno, quien ha sido muy duro con el PSOE, y en particular con la gestión del propio Sánchez. De hecho, González se pronunció hace apenas una semana para asegurar que echa en falta "autocrítica" tras el batacazo electoral en Aragón y confirmar que votaría en blanco en próximas elecciones en lugar de apostar por Sánchez.

El saludo se ha producido como cabía esperar: frío, distante y rápido. El actual presidente le ha tendido la mano a Felipe González, los dos han asentido con una leve sonrisa y Sánchez ha seguido saludando a los demás presentes.

Felipe VI defiende que la mejor forma de conmemorar la Constitución es cumplirla

El rey ha dado después un discurso en el hemiciclo del Congreso en el que ha asegurado que la mejor manera de conmemorar la Constitución es cumplirla, además de defender la vigencia del ordenamiento constitucional a pesar de los "tiempos difíciles e inciertos que hacen aún más visibles las imperfecciones que como toda obra humana tiene nuestro marco normativo".

Durante su intervención, Felipe VI ha destacado que más allá de los años que cumpla la Carta Magna, se celebra su legitimidad de origen, esto es "la voluntad del pueblo español libremente expresada en las urnas". Por último, ha tenido un recuerdo para los que perdieron la vida en el camino hacia la consolidación de las libertades democráticas y, en concreto, al profesor Francisco Tomás y Valiente asesinado por ETA hace 30 años, palabras que han sido aplaudidas por los asistentes al acto en el hemiciclo.