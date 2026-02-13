Ana Redondo responde a las críticas de Felipe González a Sánchez: "Hay jarrones chinos que ya no quedan bien en las estanterías"

"Hay jarrones chinos que, lamentablemente, ya no quedan bien en las estanterías". Así se ha referido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, al expresidente socialista Felipe González tras las declaraciones en las que criticaba la falta de autocrítica del PSOE ante los últimos resultados electorales en Extremadura y Aragón. Unas declaraciones en las que señalaba directamente a Pedro Sánchez, insinuando que votaría en blanco en las próximas elecciones si sigue al mando del partido.

La ministra se ha referido así a las palabras de González y a las manifestaciones del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien ha insinuado este viernes que el expresidente del Gobierno no debería formar parte del PSOE después de las últimas afirmaciones.

"Me apena escuchar a Felipe González y sus críticas, porque nosotros también nos fajamos por él", ha dicho el ministro Torres al respecto durante una entrevista en la Radio Autonómica Canaria. Según afirma, el expresidente "puede opinar lo que quiera", pero debe tener en cuenta que no es un militante de base ni mucho menos "es cualquiera".

Ola de críticas

Tanto Redondo como Torres se han pronunciado después de que González haya reprochado al PSOE la falta "total" de autocrítica tras las derrotas electorales en Aragón, donde han igualado el peor registro de su historia. "Esto es lo que va a pasar en España. Por el camino que vamos no se evita", dijo el martes en un desayuno informativo en el Ateneo de Madrid.

Según González, el partido que lidera Pedro Sánchez es el culpable del crecimiento de Vox con el objetivo de perjudicar al PP, algo que afirma que así lo han reconocido personas del propio Ejecutivo.

También se ha sumado a esta ola de críticas la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien ha lamentado que González esté "cada vez más lejos del cariño, del sentir y de la admiración de los socialistas".

Algo que para ella supone una "desconexión profunda" de los que se sienten orgullosos de su legado. Así lo ha afirmado en una entrevista en TVE: "Creo que el Felipe González de hoy no conoce bien a la España de hoy, a la sociedad de hoy y a la política de hoy".