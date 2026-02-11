Sánchez presume de un informe sobre nombramientos en ADIF y sus autores le rectifican: "Está totalmente fuera de contexto"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha citado en el Congreso a la Fundación Hay Derecho para defender los nombramientos al frente de ADIF, pero la propia asociación le ha respondido para matizar sus palabras y asegurar que la referencia está "totalmente fuera de contexto".

Durante su intervención, Sánchez ha afirmado que la organización había felicitado al Ejecutivo por "situar al frente de ADIF a profesionales con una larga trayectoria en el sector y sin vinculación política previa", una cita que figura en la página 89 del informe sobre mérito y capacidad de los directivos del sector público.

Rectificación de Hay Derecho

Sin embargo, la Fundación Hay Derecho ha difundido un hilo en redes sociales en el que agradece la mención del presidente, pero aclara que su informe #Dedómetro2024 no respalda exactamente la tesis expuesta en el hemiciclo.

La entidad explica que en ese documento calificó como "buena práctica" situar al frente de ADIF a profesionales con larga trayectoria técnica y sin vinculación política previa, pero también advertía de que esos nombramientos se produjeron "después de problemas graves en etapas anteriores".

Según detalla la fundación, esa valoración no se refería al actual presidente de ADIF, Luis Pedro Marco de la Peña, que aún no había sido nombrado cuando se redactó el informe, sino a sus dos antecesores entre 2021 y 2024, María Luisa Domínguez y Ángel Contreras, que sucedieron a Isabel Pardo de Vera, investigada por presuntos delitos relacionados con corrupción.

Además, el informe señalaba que la decisión de apostar por perfiles más profesionales en esos nombramientos pudo estar influida por los escándalos que afectaron a la entidad en etapas previas.

La fundación añade que el actual presidente de ADIF ha sido evaluado posteriormente y que su calificación, un 4,6, supone "un claro retroceso en términos de politización" respecto a sus predecesores. Por ello, subraya que no ha felicitado al Gobierno por los nombramientos actuales y que, a su juicio, el perfil designado vuelve a presentar un alto grado de vinculación política.

"Sí dimos la bienvenida a prácticas que situaban al frente de ADIF a directivos con larga trayectoria técnica y menos politizados que en años anteriores. Pero no, no felicitamos al Gobierno", resume la asociación.