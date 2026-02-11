La cerrada defensa de Rufián a Óscar Puente: "No, no es como Mazón"

Pedro Sánchez daba cuenta del accidente ferroviario de Adamuz en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados. Tras la intervención del presidente del Gobierno, ha sido el turno para Alberto Núñez Feijóo y el resto de grupos parlamentarios, y como suele ser habitual, las palabras de Gabriel Rufián han causado cierto revuelo en la Cámara. En primer lugar, porque había expectación por su propuesta de una nueva alianza de izquierdas, y también por sus reflexiones acerca del siniestro en Córdoba.

Al referirse a Óscar Puente, Rufián ha vuelto a nombrar a Carlos Mazón. Ya lo ha hecho en repetidas ocasiones y en el Congreso de los Diputados también ha comparado las gestiones del Ejecutivo nacional y autonómico en dos tragedias como la de las dos trenes y la dana. "Vamos a tratar de responder a la pregunta, ¿Óscar Puente es como Mazón?", se ha preguntado Rufián, a lo que ha seguido enumerando una serie de hechos: "Imaginen que al señor Mazón le avisan de un accidente, imaginen que Puente pasa del aviso, incluso se mofa. Imaginen que el accidente pasa y que muere gente".

La comparación de Rufián: "No, no es como Mazón"

"Imaginen que, mientras ese accidente pasa, el señor Puente desaparece, lo hace durante cinco horas y que por no estar, por no hacer, por no decir, más gente muere. Imaginen que pasa un año, que miente 14 veces sobre dónde estaba durante esas cinco horas. Imaginen que su partido le aplaude, le ríe las gracias, le protege. Imaginen que se presenta en el funeral de las víctimas contra el criterio de los familiares de la víctima", ha añadido Rufián, que se ha vuelto a preguntar si Puente es como Mazón, con reacciones de todo tipo desde la bancada popular: "Ah, ¿peor? Qué poca vergüenza".

Además, Rufián ha destacado las comparecencias de Puente desde el accidente. "Puente ha dado 17 entrevistas, cuatro ruedas de prensa y dos plenos monográficos sobre el tema. Puente, a las tres horas del accidente, estaba haciendo una rueda de prensa; Mazón se estaba tomando la tercera copa. No, Puente no es como Mazón", ha zanjado Rufián.

No obstante, también se pregunta si debería dimitir al conocerse todos los detalles de la investigación del accidente y le manda un recado por "perpetuar un modelo clasista de inversión en infraestructuras".