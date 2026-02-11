En directo. Pedro Sánchez, sobre el accidente de Adamuz: "No podemos utilizar esta tragedia para crispar"

Sánchez dice que es una mentira "colosal" decir que el Gobierno no invierte en mantenimiento.

El presidente ha recordado los bulos que, según él, se han lanzado durante este mes: "Uno de los más recurrentes es que el accidente se ha producido porque el Gobierno no invierte en mantenimiento".

"Es una mentira colosal. Desde el año 2018 hemos multiplicado por tres la inversión en infraestructura ferroviaria", ha apuntado.