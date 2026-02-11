En directo. Pedro Sánchez, sobre el accidente de Adamuz: "No podemos utilizar esta tragedia para crispar"
El presidente del Gobierno comparece a petición propia para dar cuenta de la tragedia ferroviaria de Adamuz del pasado 18 enero que se cobró la vida de 46 personas.
Recibe el alta Rocío, última paciente hospitalizada en San Juan de Dios de Córdoba por el siniestro ferroviario de Adamuz
Familiares de las víctimas de Adamuz denuncian el robo de objetos personales de sus allegados
La reacción psicológica tras el accidente de Adamuz: "El desprecio a la fe de las víctimas nace de la ignorancia"
Sánchez dice que es una mentira "colosal" decir que el Gobierno no invierte en mantenimiento.
El presidente ha recordado los bulos que, según él, se han lanzado durante este mes: "Uno de los más recurrentes es que el accidente se ha producido porque el Gobierno no invierte en mantenimiento".
"Es una mentira colosal. Desde el año 2018 hemos multiplicado por tres la inversión en infraestructura ferroviaria", ha apuntado.
Sánchez asegura que el sistema no es perfecto, pero es "seguro"
"La vía cumplía todos los protocolos de mantenimiento y de control establecidos por las autoridades españolas y europeas", ha señalado el presidente.
Además, ha asegurado que el sistema no es perfecto, pero es "seguro".
Sánchez explica el concepto de "renovación integral" de la vía
El presidente del Gobierno ha aludido a Óscar Puente en sus explicaciones sobre la renovación "integral" de la vía. Sánchez ha dicho que se trata de un procedimiento habitual en el ámbito ferroviario.
Ha explicado que en el tramo concreto del accidente se ejecutaron tres contratos y que la renovación se ha llevado a cabo con los estándares más "altos de calidad".
Sánchez: "No se puede especular"
"Cuando tengamos los resultados concluyentes lo vamos a compartir de forma transparente con la ciudadanía", ha dicho Sánchez, al tiempo que ha pedido que no se especule ni se utilice el accidente para crispar.
El presidente ha dicho que la misma noche del 18 de enero, la CIAF realizó las primeras pesquisas
"En cuanto se terminó de auxiliar a las víctimas, las autoridades competentes empezaron a investigar el suceso", ha explicado Sánchez. Además, ha dicho que la misma noche del accidente, el 18 de enero, un equipo de investigadores de CIAF trabajó con la Guardia Civil para realizar las primeras pesquisas.
Sánchez: "En pocos minutos se activó un amplio dispositivo del conjunto del Estado"
El presidente del Gobierno ha asegurado en su introducción que la "respuesta rápida y ordenada ayudó a salvar vidas".
Sánchez: "Tomaremos las medidas para que este accidente no vuelva a producirse"
El presidente del Gobierno ha asegurado que van a hacer lo posible por establecer las causas del accidente. "Investigaremos con rigor, informaremos con transparencia y tomaremos las medidas necesarias para que accidentes así no vuelvan a producirse", ha afirmado el presidente.
Comienza la comparecencia de Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno ha comenzado su comparecencia recordando a las víctimas del accidente de Adamuz y al maquinista que perdió la vida en Gelida.
"El Estado en su conjunto está haciendo lo que está en su mano para acompañar a las víctimas y para hacer justicia", ha dicho el presidente.
Feijóo aludirá al "mal estado de las vías"
En su intervención, el presidente del Partido Popular recalcará a Sánchez que las muertes se produjeron "por el mal estado de las vías" y el estado de las vías, según recuerdan fuentes del PP, es responsabilidad del Gobierno de España.
Moncloa sostiene que Sánchez comparece con la intención de "cumplir con las víctimas"
El Gobierno acude a la Cámara Baja con la intención de "cumplir con las víctimas" y con los ciudadanos, según explicó este mismo martes la portavoz Elma Saiz en al rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Acuerdo con los sindicatos del sector ferroviario
Sánchez acude al Congreso sin la presión que suponía la huelga ferroviaria, ya que fue desconvocada este lunes por los sindicatos.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible alcanzó un acuerdo con los sindicatos del sector ferroviario para incrementar la inversión en mantenimiento en 1.800 millones, crear 3.650 empleos y reforzar la seguridad del ferrocarril público.
Sánchez iniciará a las 9:00 horas su comparecencia
La comparecencia es a petición propia y a petición del Grupo Popular, en la Cámara Baja para dar cuenta de los accidentes ferroviarios ocurridos el 18 y 20 de enero en Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos y 126 heridos, y en Gelida (Barcelona), donde murió el maquinista.