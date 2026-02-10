Alsina se pregunta quién está detrás del "frente de izquierdas" de Rufián: "¿Tiene apoyos en el PSOE?"

No es la primera vez que Gabriel Rufián propone la creación de un frente amplio de izquierdas para tratar de frenar el avance de PP y Vox. El portavoz de ERC en el Congreso había señalado como prioridad un espacio a la izquierda del PSOE y su iniciativa cobra más importancia tras las elecciones en Aragón y el reciente anuncio de Sumar, IU, Más Madrid y Comunes, que presentan su nueva alianza de izquierdas el próximo 21 de febrero.

Por ello, ante el aluvión de movimientos de los partidos políticos, Alsina se pregunta en Más de uno "quién está detrás de Gabriel Rufián". "No tiene ni a Esquerra, que es sorprendente", contesta Rubén Amón, refiriéndose al rechazo de ERC a este proyecto que medios afines al independentismo tildan de "proyecto personal" o "individual".

El papel del PSOE en la propuesta de Rufián

"¿Detrás de esta operación está el PSOE, que se ha dado cuenta de que su socio Sumar está amortizado y no vende un colín? ¿Que hace falta refundar el nombre y el candidato para tener con quien pactar?", se pregunta de nuevo Alsina, que recuerda la posición independentista de Rufián: "Su principal hándicap en unas elecciones es su condición de independentista, no consta que haya dejado de serlo. ¿Cómo te vas a pedir el voto de las izquierdas en Jaén diciendo a la vez que quieres que Cataluña se vaya de España?".

No obstante, Alsina cree que habrán "sondeado" y que tienen unas encuestas en las que preguntan por líderes de izquierdas. "Dan nombres a ver lo que sale y lo que sale es que la mayoría de los que aparecen no les conocen. El que más notoriedad tiene es Rufián", cuenta Alsina, que también señala la actitud de ERC: "ERC le ha dicho que si quiere ser candidato de ERC, pero otra cosa no. En ERC dicen algo coherente, y es que son un partido independentista".

Además, enumera las críticas que ha tenido Rufián por no acudir a la pasada manifestación por el servicio de Rodalies o no utilizar el catalán en sus discursos en el Congreso.