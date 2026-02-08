El PP de Azcón logra una victoria agridulce en Aragón, Vox se hace más fuerte y el PSOE obtiene el peor resultado de su historia

Victoria agridulce del PP, con necesidad de pacto con Vox, y un PSOE hundido. Es la fotografía principal que deja la cita electoral en Aragón, con un resultado que apenas ha variado de los pronósticos que ya planeaban sobre la campaña e incluso antes. Ni un ápice de emoción, ni un asomo de sorpresa en la posible suma para gobierno este domingo 8 de febrero que aupará de nuevo a Jorge Azcón como presidente de Aragón una legislatura más.

No obstante, Azcón no estará en su escenario más deseado. No imaginaba el líder del PP en la región que reforzaría a Vox y no subiría lo necesario para gobernar en solitario cuando anunció el anticipo de los comicios. Pese a sus escaños, le hará falta Vox, el mayor ganador moral de la noche al pasar de los 7 escaños de 2023 a los 14 con los que aumentará su presencia en el Parlamento aragonés. Alejandro Nolasco ha obtenido casi el 18% del total de votos, con los que buscará hacerse fuerte con el PP para gobernar en la región.

Ocurrió en Extremadura y ha vuelto a ocurrir en Aragón. Dos citas en las que el PP no ha llegado a la meta del gobierno en solitario, con crecida de Vox y desencanto con el PSOE, reflejado en varios escaños menos. Una tendencia que se repite y a la que ya miran Castilla y León y Andalucía, los próximos comicios que pueden confirmar cómo queda un tablero político marcado por el incremento de Vox y la bajada de los dos grandes partidos históricos, que sufren para mantener su electorado.

Pilar Alegría deja al PSOE al borde su peor resultado en Aragón

En el otro lado del tablero, un PSOE que se hunde y sigue pagando el desgaste nacional encarnado en la figura de Pedro Sánchez. Si Sánchez pretendía plantar cara a Azcón con su hasta entonces portavoz y ministra del Gobierno, el efecto Pilar Alegría ha provocado precisamente lo contrario de lo que predica el apellido de la candidata socialista. Lejos de alegrar el panorama en Aragón y en el ámbito nacional, ha ocurrido más bien al contrario, puesto que los socialistas sufren un batacazo electoral que les pone frente a frente con su peor resultado de la historia, el que se produjo en 2015, entonces con Javier Lambán, cuando logró 18 escaños.

"Asumimos el resultado de las elecciones, que no ha sido bueno para el PSOE", ha dicho una Pilar Alegría seria en su comparecencia tras saber el resultado. Alegría ha confirmado que ha felicitado a Azcón a través de una llamada telefónica y ha cargado contra el PP y Feijóo: "Estas elecciones no estaban en la agenda de los aragoneses y aragonesas. Se convocaron atendiendo al mandato de Feijóo y hoy podemos decir que el PP es aún más rehén de la ultraderecha y, cuando la ultraderecha avanza, los más perjudicados serán los aragoneses".

Los escaños obtenidos por Pilar Alegría no se acercan ni por asomo a los 34 requeridos para la mayoría absoluta. Y es que el bloque de izquierdas pierde fuelle, con Izquierda Unida-Sumar logrando un único escaño. Por otro lado, Podemos mira con nostalgia los 14 escaños logrados por Pablo Echenique en 2015 y lejos quedan los 5 de 2019 e incluso el solitario logrado en 2023. El cero en 2026 confirma la desaparición de la formación morada ya no solo en los parlamentos de la geografía de nuestro país, sino en la relevancia de la política española.

Chunta Aragonesista, la gran sorpresa de la noche

Chunta Aragonesista no solo resiste el envite, sino que se erige como la gran sorpresa de la noche al sumar tres escaños más de los que obtuvo en 2023. Jorge Pueyo aúpa a Chunta hasta los 6 escaños con prácticamente el 10% de los votos. "El resultado es malo para Aragón, sin embargo es bueno para Chunta, porque hemos duplicado los votos", ha admitido Pueyo en su comparecencia tras conocerse el escrutinio de las elecciones.

Aragón Existe obtiene un escaño menos del de 2023 y se queda con solo dos. En cambio, el PAR también se queda fuera de representación parlamentaria y despide el escaño que vio hace tres años.