A qué partidos beneficia la alta participación en las elecciones en Aragón 2026

Aragón acude a las urnas este domingo 8 de febrero para elegir a los 67 diputados de su Asamblea en elecciones autonómicas anticipadas. Como en cualquier votación electoral, la participación es uno de los factores clave que puede decidir el devenir la política aragonesa. El Parlamento está fragmentado y, aunque el PP se sitúa como gran favorito, es muy probable que necesite del apoyo de Vox para gobernar. Más allá de quién gane, el nivel de participación puede ser decisivo para determinar quién gobierna.

Los datos de las pasadas elecciones de Aragón sitúan la participación en torno al 66%, es decir, uno de cada tres aragoneses llamados a votar en 2023 no acudió a las urnas. Esta cifra significativa, si se repite, podría cambiar el transcurso de unas elecciones en la que aún hay mucho por decidir.

Partido Popular y PSOE, grandes beneficiados con la alta participación

Jorge Azcón y Pilar Alegría durante el cara a cara del 26 de enero. | Europa Press

María Martín Revuelta, experta de la consultora GAD3, explica que "una participación alta favorece a los grandes partidos, PP y PSOE, más dependientes de una movilización amplia y transversal". También añade que "cuantos más ciudadanos acuden a votar, mayor es la capacidad de estas formaciones para diluir el peso relativo de los electorados más movilizados y consolidar su posición".

El PP afronta estas elecciones con positividad, al saber que los sondeos le sitúan como la fuerza más votada, pero también con la desilusión de que no le valdrá para gobernar en solitario. Los populares, según los pronósticos de GAD3, se mantendrían en 28 escaños. Estos serían los mismos que las pasadas elecciones, suponiendo así un 36,4% del apoyo. Una alta participación podría beneficiar al PP de Jorge Azcón en detrimento de los partidos en los extremos del espectro político.

También se vería beneficiado el Partido Socialista. Los sondeos de la consultora GAD3 revelan cómo el partido encabezado por Pilar Alegría se daría de bruces ante uno de los peores resultados de su historia en Aragón. En los comicios anteriores, el PSOE se hizo con un total de 23 escaños, que contrasta con la cifra que pronostican las encuestas, cinco escaños menos. Los 18 escaños les situarían como segunda fuerza más votada, aunque cada vez más de cerca de Vox, que amenaza con quitarles el puesto.

Estos malos resultados del PSOE no serían tan negativos si la afluencia a las urnas es alta, por lo que enfrenta unas elecciones en las que la participación puede ser clave.

Vox y Chunta Aragonesa, perjudicados por la alta participación

Nolasco y Pueyo durante la campaña electoral. | Agencia EFE

Como explica Martín Revuelta, "los partidos de extremos se verían beneficiados si la participación cae con fuerza". Esto se debe a que cuentan con un electorado más fidelizado. En el caso de que haya una alta participación, Vox y Chunta Aragonesa saldrían perjudicados por una mayor probabilidad de voto para los partidos mayoritarios.

La formación representada por Alejandro Nolasco será clave en estas elecciones, como ya lo fueron en 2023 al verse obligado el PP a formar gobierno con ellos. Los sondeos pronostican un aumento de cinco escaños respecto a los anteriores comicios, por lo que se posicionarían como la gran amenaza para una segunda plaza que de momento ostenta el PSOE.

En el otro extremo del espectro político se encuentra Chunta Aragonesa. El partido representado por Jorge Pueyo pasará de tres a cinco escaños según el sondeo de GAD3, aunque, como ocurre con Vox, se vería perjudicado si se produce una alta participación del electorado.

Pendientes hasta el último voto

En definitiva, una participación alta este 8 de febrero abre varios escenarios posibles. Puede facilitar una recuperación parcial de la izquierda si logra movilizar a sus abstencionistas habituales, pero también puede reforzar al PP si el aumento de votantes se concentra en perfiles moderados contrarios a Vox. Como detalla Martín Revuelta, "cuando vota menos gente, cada voto vale más, y quienes mantienen bases estables salen reforzados".

La clave no será solo cuántos votan, sino quiénes votan y dónde lo hacen. En Aragón, más que nunca, la participación puede decidir el futuro del gobierno autonómico.