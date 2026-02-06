Jorge Azcón: "Quiero ser presidente de Aragón, pero también que el sanchismo tenga el resultado que se merece"

Jorge Azcón afronta las elecciones en Aragón como claro favorito, según las encuestas, que le otorgan como ganador de la cita, aunque con la necesidad de pactar para llegar a la mayoría absoluta. De ello habla en los micrófonos de Onda Cero, donde asegura que el domingo Aragón se juega su "futuro" y necesita un "gobierno fuerte": "La pregunta fundamental es si vamos a conseguir que el PP tenga un buen resultado para tener un gobierno fuerte. Porque el PSOE no busca ganar, busca que Vox crezca para que eso debilite al PP".

"Quiero ser presidente del Gobierno de Aragón, pero también que el sanchismo tenga el resultado que se merece", afirma Jorge Azcón, que añade que en Aragón existe la posibilidad de ser "los portavoces de lo que piensan los españoles y eso también se vota": "Elegimos quién queremos que esté en el Gobierno y votamos si es el principio del fin del sanchismo".

Sobre los pactos, Azcón reconoce que no tiene problema en dialogar con las otras fuerzas políticas, aunque descarta hacerlo con el PSOE de Pilar Alegría. "He acreditado que puedo pactar con Vox o con el PSOE de Lambán. No lo voy a hacer con el PSOE de Alegría, ya me engañaron una vez", afirma el líder popular, que pide evaluar lo ocurrido en estos dos años en Aragón bajo el mandato del PP: "Hay que ver si queremos seguir bloqueados o avancemos".

Así, Azcón apuesta por seguir el camino hacia el "pleno empleo" y de "optimismo" e "ilusión" marcado en esta etapa: "Sé lo que quiero para Aragón, hemos demostrado que somos más capaces de resolver los problemas. Hoy se nos mira como una potencia tecnológica, se habla de infraestructuras que superan a las que tiene París y estamos hablando de superar a Frankfurt para competir con Londres".

Financiación autonómica

El tema de la financiación autonómica ha sido uno de los más destacados en campaña electoral, del que Azcón solo tiene palabras de rechazo hacia el plan de Sánchez. "Los aragoneses no somos tontos, Pilar Alegría viene a defender al independentismo para que Sánchez siga en La Moncloa", dice, a lo que añade que el proyecto socialista pasa por "beneficiar a los independentistas" y "no a los aragoneses": "Alegría no ha sido capaz de explicar por qué presidentes de otras comunidades han votado en contra. ¿Por qué Castilla-La Mancha ha votado que no y por qué Asturias, con un presidente sanchista, vota que no? Alegría se merece obtener el peor resultado en la historia del PSOE".

La despoblación

Se ha hablado mucho de la despoblación en Aragón, algo que Azcón critica mucho del Partido Socialista. "Alegría no puede mentir más de lo que miente. Con Lambán he discutido mucho, pero él defendía la despoblación", asegura el líder popular, que pone en valor el trabajo del PP en este ámbito para que haya consultorios, entre otros servicios para los ciudadanos.

Bajada de impuestos

En cuanto a los impuestos, Azcón insiste en la apuesta del PP por bajarlos en los "problemas fundamentales de la sociedad", vinculando dicha bajada con el crecimiento de la economía en la región.

"Hemos anunciado rebajas de impuestos para aquellas personas quieren tener o adoptar hijos o a jóvenes que se quieren comprar piso. También lo haremos con el impuesto de sucesiones, pero conforme crezca la economía. El crecimiento de economía nos permitirá bajar impuestos", señala Azcón.

La educación, con las plazas de bachillerato o la gratuidad para universitarios

La concertación del bachillerato también ha sido uno de los temas de la campaña, con la protestas de los últimos meses en la región, aunque Azcón la achaca a una "batalla política" que proviene del PSOE.

"Nuestra propuesta obtuvo amplio respaldo en pasadas elecciones. Está en el programa electoral del PP, y eso ha hecho que tengamos más diputados. Ir contra una escuela es un error, quien se inventa la educación concertada es el PSOE y ahora quiere hacer batalla política", zanja Azcón.

En este sentido, habla de la gratuidad de la matrícula para los universitarios: "Queremos que sea para estudiantes que hayan aprobado la PAU en Aragón y que sea en el primer año de la matrícula en todas las universidades. Fomentar el acceso a la educación universitaria es el futuro".

Conciertos con la sanidad privada

Además, el líder del PP de Aragón apunta al PSOE en los conciertos con la sanidad privada. "Cuando el PSOE llegó al Gobierno de Aragón, los conciertos con la sanidad privada estaban en 3,3 millones de euros, y ahora está en ocho y pico. Cuando ha gobernado el PP, siguen igual. Esa partida no se ha aumentado", dice Azcón, que también vuelve a comentar que Alegría "tiene que mentir para hacer una oposición".

También destaca la labor del PP en estos años, en los que hay "más sanitarios trabajando" y se han reducido las listas de espera de manera notable.

Política de vivienda

La vivienda es uno de los temas que más preocupa a los españoles y Aragón no es menos. Por ello, Azcón pone en valor que el PP haya impulsado la construcción de casi 3.000 viviendas públicas en dos años y medio, mientras que recuerda que los socialistas solo impulsaron 86 en sus ocho años de gobierno.

"¿Cómo tienen la poca vergüenza de seguir hablando de política de vivienda? Su política de vivienda sí fue un fracaso", cuenta, a lo que añade que ahora el Gobiern "limita cuánto se puede destinar al aquiler": "Que alguien vaya a entrar en una vivienda significa que no destinará más del 30% de su sueldo a pagar el alquiler. Habrá ayudas y subvenciones".

Centros de datos y potencia tecnológica de Aragón

Sobre el sector tecnológico, Azcón lamenta que en Cataluña se cree un organismo para "atraer centros de datos", mientras que Alegría piense en poner "un impuesto" en la región solo "porque gobierna el PP": "Como hay una industria que genera riqueza y prosperidad, pues dice que le ponemos un impuesto. Si Alegría tuviera responsabilidad, lo que haría sería restar riqueza y prosperidad".

Así, Azcón considera que desde Europa se mira a Aragón y se pregunta qué ocurre para que se produzcan "grandes inversiones en centros de datos". "No es solamente por las infraestructuras de datos, sino el ecosistema que generará miles de puestos de trabajo, unos 9.000 empleos, que para nuestra región son muchos".

El trasvase del Ebro "nunca" se producirá con el PP al mando

Con respecto al Ebro, Azcón afirma que "nunca" se producirá su trasvase mientras él sea presidente. "Venir aquí a hablar del trasvase del Ebro es incompatible con defender el campo y a los agricultores", sostiene Azcón, que también señala al Gobierno de España por entender que su gestión respecto del agua en la comunidad está siendo "un desastre solo comparado al del sistema ferroviario": "El trasvase del Ebro, mientras yo sea presidente, no se va a poner sobre la mesa".

Caos en el sistema ferroviario

El candidato popular para los comicios aragoneses califica la situación del sistema ferroviario español como un "despropósito tras otro". "Cuando pones a un ministro como Puente, ya sabes lo que quieres, buscas la agitación, no a alguien que se encargue de los trenes", es la crítica que hace al ministro de Transportes, el que considera que ya tendría que haber dimitido por demostrar ser "un absoluto incompetente".

Las llamadas a los pensionistas y el encuentro de Salazar con Alegría

Azcón también se ha referido a las llamadas robotizadas del PSOE a los pensionistas de la región. "Alegría dice que se gobierna como hace campaña. Ese audio significa una campaña electoral sucia, utilizar a los pensionistas y la figura de un expresidente es una campaña repugnante que no habíamos visto nunca hasta ahora en España", sostiene Azcón.

Por último, ha comentado que Alegría también mintió al hablar del encuentro con Francisco Salazar, acusado de acoso sexual. "Alegría dijo que le había afeado ese acoso sexual y el señor Salazar ha dicho que Alegría mentía, que quedó a comer amigablemente con ella", ha dicho, para terminar comentando que a Alegría "las mujeres le importan poco".