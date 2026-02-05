Pilar Alegría promete más vivienda pública y más médicos con 630 millones extra para Aragón

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha defendido en una entrevista en Onda Cero Zaragoza la necesidad de reforzar los servicios públicos y ha asegurado que la propuesta de financiación autonómica que está sobre la mesa "aporta 630 millones de euros más a Aragón". A su juicio, el foco debe estar en "cómo podemos utilizar estos recursos públicos para mejorar la vida de la gente" y "reforzar los servicios públicos".

En plena recta final de campaña, Alegría ha afirmado que percibe "mayor ganas de movilización" y "un buen ambiente, un buen clima" para "darle la vuelta a la situación" vivida en Aragón durante "estos últimos dos años y medio de gobierno de las derechas", y ha señalado que "vamos a ver qué es lo que los aragoneses deciden el próximo 8 de febrero".

Financiación autonómica: El verdadero debate

Uno de los ejes de la entrevista ha sido la financiación autonómica. Alegría ha defendido que, ante las críticas al modelo, "lo honesto y lo sensato sería aportar un modelo diferente, una propuesta diferente", y ha reprochado al Partido Popular que no haya presentado cifras: "No conocemos ninguna cifra ni ningún dato". En su opinión, el debate "requiere seriedad, datos y cifras", y ha insistido en que lo que hoy se conoce es "630 millones de euros más para Aragón".

Con ese incremento, ha enumerado posibles usos como "construir más de 4.000 viviendas públicas", "poner en marcha más de 80 residencias públicas" o "contratar hasta 15.000 médicos de atención primaria". Para Alegría, "ese es el verdadero debate: cómo con los recursos públicos reforzar y mejorar los servicios públicos" y "dar respuesta a los problemas que tienen los aragoneses".

Sobre la despoblación y el coste de los servicios en el medio rural, ha defendido que el modelo contempla el coste ajustado y ha explicado que "no es lo mismo un servicio público en una ciudad que llevarlo a una escuela rural donde tienes seis o siete niños; es un coste mayor". Además, ha afirmado que, si gobernara, se sentaría en la mesa multilateral con el resto de comunidades, pero también activaría la bilateralidad del Estatuto: "Me parece importante ponerla en marcha porque yo quiero sentarme con el Gobierno de España" y "nuestro Estatuto de Autonomía nos garantiza esa bilateralidad".

Fiscalidad: sucesiones y política redistributiva

Preguntada por los impuestos, Alegría ha afirmado que, si gobierna, "recuperaría la situación anterior" en el impuesto de sucesiones. Ha defendido una política fiscal redistributiva y ha añadido que es "mucho más justo y mucho más redistributivo" que los recursos no se destinen a "condonar a las clases más adineradas" y reviertan en "los servicios públicos de la mayoría".

Centros de datos y energía: industrias extractivas

Otra de las propuestas de su programa es la creación de un tributo para los centros de datos. Alegría ha defendido que es una medida "muy razonable" porque se trata de "empresas extractivas" que "necesitan suelo, mucha energía y mucha agua". Ha reclamado información concreta sobre "cuál es el consumo real de agua y energía" y "qué empleo de calidad con valor añadido se va a generar".

En todo caso, ha defendido que "ya que utilizan nuestros recursos, una parte importante de sus beneficios revierta también directamente en el territorio" y "en beneficio también de los aragoneses".

En materia energética, ha aportado cifras y ha señalado que Aragón consume 1,7 gigavatios y que "solo para los centros de datos se han otorgado ya tres gigavatios", con otros tres pendientes. También ha advertido de posibles tensiones con otras empresas y ha recordado que son debates que "se están dando en otros países" y que "aquí en Aragón también" habrá que abordar.

Renovables: no se puede hacer de espaldas a los territorios

Sobre el desarrollo de las renovables, Alegría ha defendido que es necesario contar más con la opinión del territorio y ha afirmado que "no se puede hacer de espaldas a los territorios". Preguntada por una moratoria, ha defendido abrir un periodo de reflexión.

Sanidad: plazas de difícil cobertura y conciertos

En sanidad, Alegría ha afirmado que para consolidar plazas de difícil cobertura no basta con incentivos económicos y ha subrayado la importancia de la conciliación. Ha advertido de que "difícilmente podremos cubrir estas plazas si lo que se está haciendo es externalizar servicios".

Ha citado conciertos con la privada y ha asegurado que "se está pagando cinco veces más la guardia a los médicos de la privada". Preguntada por estos acuerdos, ha sido clara: "Los recursos públicos tienen que ir a la sanidad pública".

También ha criticado el nuevo modelo de urgencias en Zaragoza y ha señalado que "no he encontrado a ningún zaragozano que esté satisfecho con este cambio", calificándolo como "un recorte claro".

Educación: 0-3 años, escuela pública y conciertos

En educación, Alegría ha defendido ampliar las plazas públicas de 0 a 3 años y ha afirmado que "es fundamental que se sigan ampliando" para favorecer la conciliación y la igualdad.

Sobre la concertación del Bachillerato, ha recordado que "no es una etapa obligatoria" y ha subrayado que existen "más de 2.500 plazas públicas sin cubrir", por lo que destinaría esos recursos a la escuela pública, especialmente la rural.

Vivienda: es una buena ley y zonas tensionadas

La vivienda ha sido otro de los puntos centrales. Alegría ha asegurado que una de sus primeras medidas sería aplicar la Ley de Vivienda y ha destacado que "es una buena ley". Ha citado ejemplos como Barcelona y A Coruña, donde el alquiler se ha reducido entre el 5% y el 7%.

En Aragón, ha estimado que podría suponer una bajada de más de 100 euros en Zaragoza y ha advertido de que "900 euros no es un alquiler asequible". También ha reclamado una apuesta por la rehabilitación de viviendas.

Trenes, migración e indecisos

En transporte, Alegría ha defendido mejorar los trenes de proximidad y recuperar conexiones estratégicas, apostando por la negociación entre administraciones.

Sobre migración, ha defendido la regularización vinculada al empleo y ha señalado que se trata de "personas que ya están aquí" que deben "trabajar y cotizar a la Seguridad Social".

Por último, ha apelado a la movilización del electorado y ha defendido que el voto al PSOE es "la única opción política que puede frenar a un gobierno de las derechas" y construir una alternativa progresista en Aragón.