Marcelino Iglesias "aplaude" que el PP acabe apoyando la subida de las pensiones

Carlos Alsina ha conversado en Más de uno con Marcelino Iglesias, presidente de la Diputación General de Aragón entre 1999 y 2011. El exdirigente socialista ha sido protagonista en los últimos días por un mensaje de voz enviado a domicilios aragoneses en el que pide el voto para Pilar Alegría. En ese mensaje, Iglesias advierte del supuesto riesgo que, a su juicio, representa el Partido Popular para las pensiones, al asegurar que votó en contra de su subida.

Durante la entrevista, Alsina ha cuestionado directamente el contenido de ese mensaje y ha señalado que se trata de una afirmación incompleta. El periodista ha explicado que el PP no votó específicamente contra la revalorización de las pensiones, sino contra el denominado 'paquete ómnibus', un decreto que incluía esa subida junto a otras medidas que el Partido Popular rechazaba en su conjunto.

Iglesias ha defendido su postura y ha insistido en que "es cierto que el PP no respaldó esa subida" en su momento, y ha considerado que la explicación ofrecida por Alsina supone "hilar muy fino". En cualquier caso, el ex presidente aragonés ha reconocido que los pensionistas no terminarán perdiendo poder adquisitivo, ya que el Gobierno ha reformulado el decreto ley que recoge la revalorización de las pensiones y, en esta ocasión, el Partido Popular podría apoyar la medida en el Congreso. "Contar una historia completa en un mensaje de texto es complicado", ha asegurado.

En el plano electoral, Iglesias también ha analizado la situación del Partido Socialista ante los comicios. Ha admitido que las encuestas no están siendo favorables para el PSOE, aunque ha subrayado que el elevado número de votantes indecisos podría alterar el resultado final. En ese contexto, ha expresado su respaldo a Pilar Alegría, a quien ha definido como "la mejor candidata que ha tenido nunca el PSOE de Aragón", destacando su experiencia como portavoz del Ejecutivo central y como ministra.

Polémica por la financiación autonómica

La conversación también ha derivado hacia el debate sobre financiación autonómica. Alsina ha realizado una comparativa entre la polémica que supuso en su momento el trasvase del Ebro en Aragón pese al beneficio que aportaba a otras comunidades autónomas y la nueva propuesta de financiación autonómica que el Gobierno ha pactado con Esquerra.

Según ha señalado el expresidente de Aragón, estos acuerdos responden a la influencia que los partidos nacionalistas catalanes han tenido históricamente en la gobernabilidad del país. En este sentido, ha apuntado que la estrategia seguida por el actual Gobierno de Pedro Sánchez no representa una novedad, sino que responde a una dinámica política que se ha repetido en anteriores reformas del sistema de financiación autonómica.