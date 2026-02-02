María Goikoetxea carga contra las privatizaciones en Aragón y promete "propuestas valientes y transformadoras"

"Esperamos que la gente se decante por una fuerza de izquierdas, que es la que protege los servicios públicos y garantiza los derechos para todos", explica María Goikoetxea, candidata a la Presidencia del Gobierno de Aragón por Podemos-Alianza Verde. Así lo indica en una entrevista en Onda Cero Aragón, donde lamenta un contexto "globalmente complicado" debido al auge de la extrema derecha.

Preguntada por la ausencia de una candidatura unitaria de izquierdas, Goikoetxea sostiene que la unidad "no es un fin en sí mismo" y que debe construirse sobre un trabajo previo y posterior que, a su juicio, no se ha dado en Aragón. Frente a ello, apuesta por propuestas "valientes y transformadoras" capaces de revertir lo que califica como dos años de privatizaciones.

Servicios públicos: educación y sanidad

La defensa de los servicios públicos es uno de los pilares de su programa. En educación, rechaza la concertación y propone revertir los conciertos existentes, insistiendo en que el dinero público debe destinarse exclusivamente a la escuela pública. "El dinero público tiene que ir para la escuela pública (...) Si una familia quiere llevar a sus hijos a sus hijas a un colegio privado, nos parece estupendo, pero que sea con el dinero de esa familia".

Vivienda y acceso al alquiler

En vivienda, Goikoetxea critica duramente la política del Gobierno aragonés, que considera insuficiente y desconectada de la realidad. "En materia de vivienda hay que hacer una apuesta valiente, decidida y frontal para intervenir el precio del mercado", asegura. En este sentido, la candidata defiende la intervención del mercado del alquiler, la creación de vivienda pública totalmente pública y planes de rehabilitación en el medio rural para fijar población.

Financiación autonómica

En materia de financiación autonómica, Goikoetxea considera insuficiente la propuesta del Ministerio de Hacienda y reclama un suelo mínimo de ingresos que garantice los servicios públicos, así como el blindaje legal de esos fondos. Rechaza además el enfrentamiento entre territorios y defiende un sistema progresivo en el que "quien más tenga, más aporte para que sea realmente justo".

Migración, renovables y modelo de desarrollo

La candidata valora positivamente el acuerdo para regularizar a medio millón de personas migrantes: "Es un ejercicio de responsabilidad y de reparación con aquellas personas que viven en nuestros barrios", admite. Respecto a las energías renovables, insiste en que deben implantarse con planificación y respeto ambiental. "No puede suponer un saqueo de nuestros recursos públicos", advierte.

Finalmente, reivindica el feminismo como eje fundamental de una sociedad democrática y reclama el refuerzo de los recursos contra la violencia machista, incluyendo el pleno funcionamiento de los centros de crisis 24 horas.