Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista): "Vamos a defender Aragón por encima de todo, sin ataduras a Madrid"

Jorge Pueyo llega a estas elecciones autonómicas como la principal novedad de Chunta Aragonesista tras tres candidaturas consecutivas encabezadas por José Luis Soro. Procedente de la política estatal, donde ha sido diputado en el Congreso integrado en el grupo de Sumar, el candidato asegura que Chunta vive un momento de ilusión que no se veía "desde la época de Labordeta".

Aunque la formación apoya al Gobierno de España, Pueyo subraya que no existe obediencia ciega a Madrid. "Vamos a defender Aragón por encima de todo", insiste, citando como ejemplos las discrepancias en financiación autonómica, infraestructuras ferroviarias o política energética.

En este sentido, lamenta la renuncia del Ministerio de Transportes al Cercanías Zaragoza–Huesca y denuncia el déficit histórico de inversión en carreteras y comunicaciones: "Tenemos que intentar mejorar la red de carreteras porque tenemos las peores carreteras de todo el Estado debido a que muchas veces no llega la financiación suficiente".

La financiación autonómica es otro de los ejes del discurso de Chunta. Pueyo rechaza el principio de ordinalidad y reclama mantener la despoblación como criterio clave. “Abandonar este criterio no es justo”, afirma, apelando a la solidaridad entre territorios y recordando la sangría demográfica que sufrió Aragón durante décadas.

"El criterio que tiene que tener la izquierda, al menos los progresistas o cualquier persona, es la solidaridad entre las diferentes comunidades autónomas y más aún cuando Aragón es una comunidad que ha estado durante todo el siglo XX viendo cómo se industrializaban tres polos en todo el Estado mientras que Aragón veía cómo 400.000 personas llegaron a emigrar", señala.

Problemas reales

En clave de campaña, el candidato critica la nacionalización del debate y la presencia de líderes estatales. A su juicio, estas elecciones deben centrarse en los problemas reales de Aragón: sanidad, educación, vivienda y servicios públicos. Especialmente duro se muestra con la gestión sanitaria actual: "Dinero público para la sanidad pública", defiende, rechazando los conciertos con clínicas privadas y denunciando listas de espera, falta de especialistas y recortes de personal.

En vivienda, Pueyo carga contra el Gobierno por presumir de proyectos que aún no albergan a nadie. Propone aplicar la Ley de Vivienda, declarar zonas tensionadas e impulsar un banco público de tierras y vivienda para facilitar la emancipación juvenil y reforzar el mundo rural. "Lo que no puede ser es que personas con 30 años no puedan construir sus proyectos de vida, como emanciparse", lamenta.

El rechazo al trasvase del Ebro es otra línea roja de Chunta. "El Ebro no se toca", afirma con rotundidad, calificando la propuesta de Vox como un ataque a la identidad y a la economía aragonesa. En la misma línea, apuesta por una transición energética que no convierta Aragón en un "territorio de sacrificio", defendiendo una empresa pública de energía que garantice retornos sociales.

De cara al posible escenario postelectoral, con un gobierno del PP apoyado por Vox, Pueyo avanza que Chunta será "la oposición real al modelo del señor Azcón", independiente y centrada en los intereses de Aragón. "Vamos a estar con la gente aragonesa sin depender de nadie".