Abengochea lamenta que no haya unidad con Podemos y reivindica a IU–Movimiento Sumar como "fuerza confiable" en Aragón

La candidata de Izquierda Unida–Movimiento Sumar, Marta Abengochea, para las elecciones de Aragón el próximo 8 de febrero, ha reconocido que encara la campaña con "mucha energía", aunque ha lamentado no haber logrado una alianza unitaria con Podemos. "Nosotras somos una fuerza, ahora en coalición con Movimiento Sumar, confiable con una trayectoria larga de defensa de los derechos de la clase trabajadora", asegura. El primer objetivo es movilizar "a la gente que en 2023 se quedó en casa". La candidata insiste en que estas elecciones "son clave para el futuro de Aragón", por lo que ha hecho una llamada clara a las urnas. Así lo ha indicado durante una entrevista en Onda Cero Aragón.

En materia de sanidad y educación, Abengochea es clara respecto a su rechazo a las privatizaciones. Denuncia, además, la "hoja de ruta de políticas neoliberales" que, a su juicio, lleva décadas debilitando los servicios públicos. Un problema "agravado con el último gobierno de Azcón". Asimismo, la candidata de IU-Movimiento Sumar critica que se destine más dinero a la educación concertada "cuando hay aulas públicas cerradas y centros en mal estado".

Respecto a la financiación autonómica, considera que la propuesta del Ministerio de Hacienda "es un avance", ya que "no teníamos nada más que un sistema caduco e injusto y ahora nos acercamos más a la equidad". Aun así, insiste en que debe centrarse "en las personas", que son "las que pagan los impuestos", y que debería "garantizar un suelo mínimo de ingresos que cubriera el coste real de los servicios públicos". También asegura que el reparto debería tener en cuenta factores como la despoblación o el envejecimiento, y estar condicionado a evitar el dumping fiscal y la privatización.

En el ámbito fiscal, Abengochea plantea una reforma basada en la progresividad. "Estamos perdonando alrededor de 300 millones de euros al año desde 2018 por el impuesto de sucesiones", recuerda, apuntando que Aragón tendría "un margen de mejora recaudatoria de hasta 450 millones anuales".

Sobre el modelo económico actual, la candidata critica el "expolio del territorio" ligado a macroproyectos e inversiones especulativas y pidió apostar por una economía "productiva y vertebradora" en vez de especulativa. En materia energética, ha avanzado que estudiarán moratorias a proyectos de más de 10 megavatios para "poner orden" y favorecer las comunidades energéticas locales.

Abengochea también se muestra defensora de un turismo sostenible y diversificado. En cuanto a la vivienda, demanda aplicar la Ley de Vivienda estatal para declarar zonas tensionadas y "topar precios del alquiler", además de impulsar vivienda pública de forma "blindada y permanente".

Así, recuerda de cara al próximo 8 de febrero que "cada voto cuenta": "Nos jugamos nuestros derechos y nuestro territorio. No competimos entre izquierdas, nuestro adversario es la ultraderecha y el neoliberalismo".