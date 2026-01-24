La tajante reflexión de Carlos Rodríguez tras las críticas por buscar al perro Boro en Adamuz: "Pagó su billete y tiene todos los derechos"

Carlos Rodríguez ha querido reflexionar sobre las críticas vistas estos últimos días en redes sociales respecto a la búsqueda del perro Boro, desaparecido tras el accidente de trenes en Adamuz y que fue localizado este jueves.

"Si a usted, caballero o señora, los animales le importan un pito, no tiene que andar diciendo por las redes que qué tipo de estupidez abarca la cabeza de los humanos para dedicar tiempo a buscar a un perro con la que está cayendo", afirma.

El presentador de 'Como el perro y el gato' recuerda que Boro es un ser vivo que tiene derecho a vivir y a ser cuidado. Y se muestra tajante: "Además, que no se les olvide a los que vomitan espumarajos que este animal había pagado su billete y tiene todos los derechos. Tiene los derechos para ir de pie -sin ningún tipo de consideración porque eso es lo que ofrece Renfe o Alvia, te cobro el billete, pero el perro que vaya de pie-".

"Ese perro ha pagado, ¿eh? Y a ese perro hay que buscarle con todos los medios porque es así y si a usted le sienta mal, mírese al espejo […]. La gente quiere y la gente lo expresa como le da la real gana", concluye.

El tierno vídeo de Boro y Ana ya en casa: "Le tengo dándome mucho amor"

Bomberos forestales de la Agencia de Emergencias de Andalucía consiguieron capturar este jueves a Boro, el perro desaparecido tras el accidente el domingo de dos trenes en Adamuz (Córdoba).

Boro, un perro mestizo mezcla de Schnauzer y perro de agua, viajaba en el tren Iryo accidentado en Adamuz con su dueña y la hermana de ésta. Ambas resultaron heridas y el animal se escapó del lugar del accidente.

La búsqueda se prolongó durante varios días y fue ganando intensidad conforme avanzaban las horas. Agentes de la Guardia Civil llegaron a localizarlo en las inmediaciones del lugar del accidente, pero al intentar acercarse, el perro volvió a escapar, obligando a cambiar de estrategia para evitar que se adentrara aún más en el monte o sufriera algún daño.

La vuelta a casa, cargada de emoción, ha sido compartida públicamente a través de un vídeo. Un mensaje cargado de amor y que supone el final feliz de una historia que ha conectado con miles de personas en un momento muy delicado.