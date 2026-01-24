ACCIDENTE ADAMUZ

La tajante reflexión de Carlos Rodríguez tras las críticas por buscar al perro Boro en Adamuz: "Pagó su billete y tiene todos los derechos"

"Ese perro ha pagado, ¿eh? Y a ese perro hay que buscarle por todos los medios, porque es así y si le sienta mal, mírese al espejo", ha dicho el presentador.

Aparece Boro, el perro de Ana desaparecido tras el accidente de Adamuz: el emotivo vídeo en el que se reencuentra con sus dueña

Marta Pérez Miguel

Madrid |

Imagen del perro Boro, desaparecido tras el accidente de trenes de Ademuz.

Carlos Rodríguez ha querido reflexionar sobre las críticas vistas estos últimos días en redes sociales respecto a la búsqueda del perro Boro, desaparecido tras el accidente de trenes en Adamuz y que fue localizado este jueves.

"Si a usted, caballero o señora, los animales le importan un pito, no tiene que andar diciendo por las redes que qué tipo de estupidez abarca la cabeza de los humanos para dedicar tiempo a buscar a un perro con la que está cayendo", afirma.

El presentador de 'Como el perro y el gato' recuerda que Boro es un ser vivo que tiene derecho a vivir y a ser cuidado. Y se muestra tajante: "Además, que no se les olvide a los que vomitan espumarajos que este animal había pagado su billete y tiene todos los derechos. Tiene los derechos para ir de pie -sin ningún tipo de consideración porque eso es lo que ofrece Renfe o Alvia, te cobro el billete, pero el perro que vaya de pie-".

"Ese perro ha pagado, ¿eh? Y a ese perro hay que buscarle con todos los medios porque es así y si a usted le sienta mal, mírese al espejo […]. La gente quiere y la gente lo expresa como le da la real gana", concluye.

El tierno vídeo de Boro y Ana ya en casa: "Le tengo dándome mucho amor"

Bomberos forestales de la Agencia de Emergencias de Andalucía consiguieron capturar este jueves a Boro, el perro desaparecido tras el accidente el domingo de dos trenes en Adamuz (Córdoba).

Boro, un perro mestizo mezcla de Schnauzer y perro de agua, viajaba en el tren Iryo accidentado en Adamuz con su dueña y la hermana de ésta. Ambas resultaron heridas y el animal se escapó del lugar del accidente.

La búsqueda se prolongó durante varios días y fue ganando intensidad conforme avanzaban las horas. Agentes de la Guardia Civil llegaron a localizarlo en las inmediaciones del lugar del accidente, pero al intentar acercarse, el perro volvió a escapar, obligando a cambiar de estrategia para evitar que se adentrara aún más en el monte o sufriera algún daño.

La vuelta a casa, cargada de emoción, ha sido compartida públicamente a través de un vídeo. Un mensaje cargado de amor y que supone el final feliz de una historia que ha conectado con miles de personas en un momento muy delicado.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer