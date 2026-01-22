Aparece Boro, el perro de Ana desaparecido tras el accidente de Adamuz

Un grupo de bomberos forestales de la Agencia de Emergencias de Andalucía ha conseguido capturar este jueves a Boro, el perro desaparecido tras el accidente el domingo de dos trenes en Adamuz (Córdoba), en el que han perdido la vida al menos 43 personas.

El Plan Infoca ha publicado un mensaje en la red social 'X' en el que ha mostrado imágenes de los bomberos junto al animal. El hallazgo se ha producido después de que este miércoles Boro fuese localizado en la zona del accidente, pero escapara al intentar cogerlo.

Boro es un perro mestizo mezcla de Schnauzer y perro de agua que viajaba en el Iryo accidentado en Adamuz junto a su dueña, que resultó herida, y la hermana de esta, una mujer embarazada que todavía permanece hospitalizada en la UCI. Tras el accidente, se escapó y su dueña apareció en los medios de comunicación pidiendo ayuda para localizarlo.

Desde este miércoles por la mañana, miembros de PACMA, escoltados por la Guardia Civil, buscaban al animal tras obtener la autorización para acceder a la zona del siniestro por parte del Ministerio del Interior.