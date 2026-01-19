El vídeo de la Guardia Civil que muestra en una vista aérea cómo ha quedado el lugar del accidente de tren en Adamuz

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba) de este domingo ha dejado más de una treintena de víctimas mortales y un centenar han resultado heridos. Es, con todo, el cuarto siniestro ferroviario más grave registrado en España y el primero de velocidad.

Por lo pronto y a las 10:00 de la mañana del lunes, el ministro de Transportes, Óscar Puente ya ha dicho que se espera, lamentablemente, que el número de fallecidos no sea definitivo; mientras, un total de 48 personas permanecen ingresadas en diferentes hospitales por las heridas que sufrieron en el accidente. Además, 12 de ellas -entre las que se encuentra una menor- están en la UCI. El servicio de emergencias 112 detalla que han sido atendidas hasta 122 personas, 74 de las cuales ya han sido dadas de alta.

La Guardia Civil ha abierto una oficina en la Comandancia de Córdoba (Avenida de Medina Azahara 2) para que los familiares directos acudan a denunciar y a aportar muestras de ADN para cotejar con las personas fallecidas y así, proceder a su identificación. Al mismo tiempo, trabajan sobre el terreno en la búsqueda de evidencias que puedan servir para la identificación de esas víctimas.

El vídeo de la Guardia Civil que muestra la búsqueda de evidencias para identificar a las víctimas del accidente de tren

Más de 200 efectivos trabajando

La Guardia Civil tiene en la zona algo más de 220 efectivos, tanto de Seguridad Ciudadana, como de Tráfico y GRS, que están empleando drones y el apoyo de su propio helicóptero.

También se encuentra el Equipo Central de Inspecciones Oculares de Criminalística, y se han incorporado especialistas que participaron en la dana para proceder a la identificación temprana de los fallecidos, tanto expertos en ADN como en huellas.

Este despliegue de la Guardia Civil forma parte del operativo por el accidente de trenes que cerca de Adamuz (Córdoba) causó la noche de este domingo al menos 39 muertos y 48 heridos ingresados de los que 12 están en la UCI.