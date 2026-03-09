Cuándo se hace la declaración de la renta en 2026: fechas clave, cómo se puede realizar y novedades de este año

La próxima campaña de la renta tendrá lugar dentro de muy poco tiempo. Los contribuyentes ya pueden acceder al simulador que ha habilitado la Agencia Tributaria para hacerse una idea de si les sale a pagar o a devolver en la declaración que corresponde al ejercicio de 2025.

Como otros años, Hacienda permite pagar sus declaraciones a través de Bizum, además de la habitual domiciliación bancaria, el cargo en cuenta, pago en una oficina bancaria o con un Número de Referencia Completo (NRC).

Cabe recordar que los autónomos estarán obligados a presentar la declaración, independientemente de sus ingresos, al igual que los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, mientras que a las personas que cobren la prestación por desempleo no se les exigirá su realización. Además, las personas que cobren el salario mínimo interprofesional también quedan exentos de presentar la declaración este año.

Plazos de la declaración de la renta en 2026

La campaña de la renta arranca el próximo miércoles 8 de abril, la semana posterior a Semana Santa. Ese día, los usuarios pueden presentar sus declaraciones a través de internet, en un plazo que se extenderá hasta el próximo 30 de junio de 2026.

Desde el 6 de mayo y hasta el 30 de junio, la Agencia Tributaria podrá confeccionar la declaración del contribuyente por teléfono, estando disponible la solicitud de cita para realizarla de esta manera desde el 29 de abril al 29 de junio. En esta modalidad, un técnico de Hacienda revisa la declaración durante la llamada telefónica y realiza la misma, además de dar apoyo personalizado al usuario.

Entre el 1 de junio y el 30 de junio, la Agencia Tributaria podrá confeccionar la declaración presencialmente en sus oficinas, pudiendo solicitar cita para esta modalidad del 29 de mayo al 29 de junio.

Cabe recordar que para pedir cita se puede hacer a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, en este enlace, o llamando a los teléfonos 915530071 y 901223344.

Las novedades de este año en la declaración de la renta

Como cada año, Hacienda introduce novedades en la declaración, como pueden ser las siguientes.

Ayudas por los accidentes de Adamuz y Gélida

A partir del 28 de enero de este año, todas las ayudas a víctimas de los accidentes de tren en Adamuz y Gélida estarán exentas.

Deducción por obtención de rendimientos del trabajo

Si los rendimientos del trabajo son igual o inferiores a 18.276 euros anuales y no se superan los 6.500 euros anuales en el resto de las rentas que no sean procedentes del trabajo, el importe a deducir aumenta a estas cantidades:

Deducción de 340 euros anuales si los rendimientos son iguales o inferiores a 16.576 euros anuales.

Deducción de 340 euros menos el resultado de multiplicar por 0,2 la diferencia entre rendimientos íntegros y 16.576 euros anuales.

Régimen de estimación objetiva

Se amplía el plazo para renunciar o revocar la renuncia a este régimen hasta el 16 de febrero de 2026.

Ayudas por la crisis climática

Desde el 20 de febrero, día en el que se produjeron los fenómenos meteorológicos que causaron desbordamientos en diversos municipios de Andalucía y Extremadura, estarán exentas las ayudas por daños personales.

También se incluyes medidas por la dana en Valencia y los incendios que se produjeron en verano.

Prácticas universitarias externas

La bolsa o ayuda al estudio de la empresa al estudiante por la realización de prácticas externas se considera como rendimiento del trabajo y está sujeta a retención.

Deducción por la eficiencia energética de la vivienda

La deducción por mejorar la eficiencia energética de la vivienda sigue vigente en 2025, por lo que se prorroga otro año más. La cifra a deducir va entre un 40% y un 60% -en función de lo que se amplíe la eficiencia- por obras que impliquen una reducción de la calefacción o aire acondicionado, por ejemplo, la instalación de ventanas nuevas.

Deducción por la compra de un vehículo eléctrico

Otra de las medidas ampliadas un año más. Se trata del 15% de deducción si se adquiere un nuevo vehículo eléctrico, así como la instalación de un punto de carga.