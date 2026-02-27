Así queda la tabla del IRPF de las pensiones, tras la nueva subida aprobada para 2026

El Congreso de los Diputados ha aprobado finalmente la subida de las pensiones, después de que el Gobierno haya sacado la medida en un decreto aparte, tal y como le exigieron los partidos de la oposición. Cabe recordar que en el primer intento de aprobación, PP, Vox y Junts votaron en contra porque consideraban que el Ejecutivo estaba usando a los pensionistas para intentar aprobar otras medidas.

Así las cosas, con carácter general las pensiones van a aumentar un 2,7%, lo que supone unos 570 euros anuales. Por su parte, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital van a experimentar un incremento del 11,4%. De cara a la tributación del IRPF, hay que tener en cuenta que cuanto mayor es la cuantía, mayor es la retención.

Retenciones IRPF tras la subida de las pensiones

A mayor cantidad, más se tributa. Teniendo esto en cuenta, la tabla de retenciones del IRPF queda de la siguiente manera:

Hasta 12.000 euros: tributan un 1% del IRPF

tributan un 1% del IRPF Entre 12.001 y 18.000 euros : tributan un 2,61% del IRPF

: tributan un 2,61% del IRPF Entre 18.001 y 24.000 euros: tributan un 8,69% del IRPF

tributan un 8,69% del IRPF Entre 24.001 y 30.000 euros: tributan un 11,83% del IRPF

tributan un 11,83% del IRPF A partir de 30.001 euros: tributan un 15,59% del IRPF

Los pensionistas cuyo dinero proceda de un plan de pensiones o una pensión del extranjero, también deben tributar, porque se consideran rendimientos de trabajo. En el caso de rescatar un plan de pensiones, total o parcialmente, es obligatorio hacer la declaración de la renta cuando la cantidad rescatada supere los 1.500 euros y se perciban anualmente más de 15.876 euros.

Excepciones

No todas las pensiones tributan el IRPF. Es el caso de:

Las pensiones de incapacidad permanente absolut a o gran invalidez

a o gran invalidez Aquellas en favor de familiares

Pensiones de orfandad

Auxilio por defunción

Las prestaciones por actos de terrorismo

Los ciudadanos que perciban menos de 22.000 euros anuales; un límite que baja a los 15.876 euros si el pensionista tiene más de dos pagadores y el ingreso del segundo pasador es superior a 1.500 euros.

Otras novedades en el IRPF

El Ministerio de Hacienda ha aprobado por cuarto año consecutivo una rebaja del IRPF que garantiza que los perceptores del SMI, que este año alcanza los 17.094 euros, están exentos. Esta medida afecta a las rentas bajas, cuya reducción hasta ahora de 340 euros pasará a 591 euros. El objetivo es aumentar progresivamente el SMI hasta que alcance los 20.000 euros anuales.

Por lo tanto, tal y como ha informado el Ministerio, un trabajador que en 2025 tenía un salario de 17.000 euros tributará cero euros en IRPF, en comparación a los 356 euros que abonaba el año pasado o los 1.800 euros entre 2012-2018.

Además, en algunas comunidades autónomas, las deducciones por cuidado de personas mayores pueden aumentar hasta los 2.559 euros por ascendiente a cargo. Para comprobarlo, hay que consultar la normativa específica de cada territorio. Igualmente, varias comunidades autónomas también han avisado de que van a deflactar -aumentar- los tramos del IRPF para ajustarlos a la inflación.