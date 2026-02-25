Qué pasa con tu perro o tu gato si mueres: así debes incluirlo en el testamento

La directora legal de Animal Bridge Consulting, Lola García, aborda en Por fin uno de los asuntos que cada vez más se plantean en las familias: cómo proyectar el cuidado de las mascotas en los testamentos.

Lola García afirma que cada vez más clientes se preocupan por el futuro de sus mascotas una vez que fallezcan. Cuestiones cómo: cómo incluir a su mascota en el testamento o en caso de divorcio, quién se hará cargo del animal...

Quién se queda con el perro en un divorcio

En los casos de divorcio, Lola explica que lo que normalmente se pelea es porque ambos lo consideran de su propiedad por el hecho de tener el microchip a su nombre, pero eso "no afecta para nada", es decir, no es algo decisivo para determinar quién se queda con el animal.

Así debes incluir a tu mascota en el testamento

En cuanto a los testamentos, la directora legal de Animal Bridge, explica que se producen dos situaciones: si tenemos familiares o amigos que se pueden ocupar de nuestra mascota o recurrir a los servicios de una protectora para que se encarguen de buscarle una segunda familia.

"Si tenemos familiares o amigos que pensamos que sí se pueden ocupar de ellos, es importante incluirlos en los testamentos, porque desde la reforma del Código Civil se permite nombrar a personas que van a aceptar el cuidado de ese animal, darle parte de nuestros bienes para mantener a este animal, incluir indicaciones de salud de clínicas veterinarias...", asegura la experta.

Para aquellos que no tienen familiares o amigos a quienes dejarles su mascota, pueden indicar en el testamento el centro al que deben ir sus mascotas, así como la cantidad de dinero destinada para su cuidado y quien lo administrará.

Lola García recomienda a sus clientes consultar en vida a familiares y amigos y no poner a una única persona en el testamento, sino que hagan una lista de personas: "A lo mejor haces testamento y luego la persona que tú has designado ha fallecido antes que tú".

¿Qué pasa si varios familiares reclaman a ese animal?

"Hay determinados casos en los que hay muchas personas interesadas en hacerse cargo de este animal. Ahí lo que nos dice el Código Civil es que será el juez la persona responsable de decidir quién es el heredero más idóneo. El principal interés es el del bienestar y derechos del animal, más allá de los intereses privados que puedan tener cada uno de los herederos", señala la directora legal de Animal Bridge Consulting.