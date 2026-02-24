Interior recoloca a la mano derecha del exDAO en un puesto del mismo rango: "La denunciante está estupefacta"

Nuevo capítulo en el escándalo del DAO cesado de la cúpula de la Policía Nacional. El Ministerio del Interior ha recolocado al comisario Óscar San Juan, hasta ahora asesor del director adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, en un nuevo destino que mantiene su mismo rango. Se trata del comisario que supuestamente coaccionó a la víctima del DAO para que no denunciara.

Interior confirma que no se le ha abierto expediente sino una información reservada, de manera que no se le suspende de empleo y sueldo, no se le degrada, se le recoloca como alto cargo de la policía científica .

El ministerio de Grande-Marlaska le ha asignado al conocido como el mini Dado un puesto, señalan las fuentes de interior que se corresponde con su rango de comisario. Se trata de la jefatura de la Brigada de Coordinación Operativa de la Comisaría General de Policía Científica.

Es un alto cargo menos mediático y expuesto que el que ocupaba como asesor del DAO. Aunque la denunciante está, según su abogado estupefacta, ya que es el hombre a quien ella señala como brazo ejecutor que le ofreció el destino que quisiera a cambio de callarse y no denunciar a José Ángel González.

El comisario San Juan tiene abierta una investigación interna. Se desconoce lo que se puede prolongar y él mantendrá un sueldo equivalente al de hasta ahora.

Más datos sobre la segunda denuncia

Además, el letrado continúa recabando información sobre una posible segunda denuncia contra el exDAO. En este caso, la presentaría una vigilante de seguridad que, según su versión, habría sufrido acoso laboral y terminado despedida tras negarse a abandonar su vivienda, situada cerca de una finca utilizada por González y otros mandos policiales para celebraciones privadas.

"Me preocupa porque pone de manifiesto hasta dónde llegan los tentáculos del DAO, que ya no sólo es dentro de la propia Policía, sino también con empresas externas", ha señalado Piedrafita. A su juicio, los hechos demostrarían "hasta dónde puede llegar el poder del DAO y de su cúpula".

Siempre según el abogado, la empresa de seguridad habría presionado a la trabajadora y, ante su negativa a ceder, procedió a despedirla.