Qué ha pasado en México y por qué la muerte de 'El Mencho' ha provocado el caos en las calles

México afronta en estos momentos una escalada de violencia en buena parte del país tras la muerte de El Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, de 59 años y conocido como El Mencho, murió mientras era trasladado vía aérea a Ciudad de México por las fuerzas federales y después de una operación en la que estuvo implicada EEUU.

La operación se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, situado a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco (oeste), donde hubo un enfrentamiento armado entre militares y miembros del CJNG que se saldó con siete integrantes del Cártel muertos, entre ellos su propio líder, además de dos detenidos y la incautación de armamento, vehículos blindados e incluso lanzacohetes, según el Ejército.

Vuelos cancelados, suspensión de clases y carreteras bloqueadas

Al conocerse el alcance del operativo, los narcos se movilizaron en diferentes puntos del país y comenzaron los 'narcobloqueos' en puntos del sur de Jalisco, cuna del Cartel, con vehículos incendiados y carreteras cortadas. En este punto, el Gobierno estatal activó el denominado 'código rojo' y decidió suspender el transporte público en varias zonas, así como las clases presenciales.

La decisión se trasladó a otros estados como Michoacán, Colima y Nayarit (oeste), y posteriormente a Guanajuato, Aguascalientes (centro), Tamaulipas, Baja California (norte), Guerrero y Quintana Roo (sur), donde se reportaron bloqueos, incendios a vehículos y negocios -incluyendo sucursales del Banco del Bienestar del gobierno.

En Puerto Vallarta (Jalisco), uno de los principales destinos turísticos del país, se cancelaron vuelos, mientras en todo el estado el gobernador suspendió los eventos masivos, incluido el concierto de la cantante estadounidense Kali Uchis en Guadalajara, una de las ciudades sede del Mundial 2026.

Hasta ahora, al menos 16 estados han reportados bloqueos y disturbios, incluyendo también a Puebla, Querétaro, Estado de México (centro), Veracruz, Oaxaca y Chiapas (sur). Además de los siete sicarios abatidos en el operativo en Jalisco, otros cuatro murieron en Michoacán, según informó el gobernador Alfredo Ramírez. También se suman 22 detenidos, en Jalisco, Michoacán y Guanajuato, según datos oficiales.

Mientras que las clases han sido oficialmente suspendidas en los estados de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Colima, Querétaro, Guanajuato, Baja California y en la región del Itsmo de Oaxaca. En el resto del país, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no suspendió clases, aunque informó que no aplicará faltas a los estudiantes que no puedan presentarse por "problemas de movilidad" en algunas regiones y facultades.

La alerta se extendió a la capital mexicana con el traslado al final de la tarde del cuerpo de El Mencho desde el hangar de la Fiscalía General de la República (FGR), escoltado por fuerzas federales hacia los servicios forenses de la dependencia en Ciudad de México, donde se realizarán las pruebas de identificación y peritajes oficiales.

Quién es El Mencho y por qué EEUU quería abatir al líder del CJNG

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la población a mantenerse "informada y en calma" y reconoció a las fuerzas armadas por el operativo que derivó en el abatimiento del líder del CJNG. La Defensa mexicana confirmó que la operación contó con "información complementaria" de EE.UU., en el "marco de coordinación y cooperación bilateral".

El abatimiento del líder del Cártel ocurre en un contexto de creciente presión de Washington contra los cárteles mexicanos el año pasado declaró como "terroristas". Estados Unidos lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

"El Mencho era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, ya que era uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país", aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Leavitt, sobre el líder abatido. Bajo su mando, el CJNG expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo colocó entre los narcotraficantes más buscados por ambos países.

Oseguera, nacido en 1966, lideraba un grupo criminal surgido en 2007 al amparo del Cártel de Sinaloa, pero más tarde se independizó y se convirtió en uno de los más importantes del país. Nació en Naranjo de Chila, en el municipio de Aguililla, Michoacán, y emigró a Estados Unidos. A su su regreso colaboró con Ignacio Coronel Villarreal, alias 'Nacho Coronel' y tras su muerte fundó el CJNG junto a Erik Valencia Salazar. Oseguera se convirtió en el capo más poderoso de México tras la captura de Joaquín Guzmán Loera, alias 'El Chapo'.

La versión del Gobierno de México: los militares fueron atacados y respondieron

La muerte de Oseguera ocurrió en Tapalpa, en el estado de Jalisco, según ha informado el ministerio de Defensa de México, que sostiene que las fuerzas especiales del Ejército ejecutaron una operación en la que intervinieron varias aeronaves que tenía como objetivo la detención de Oseguera.

Los militares fueron atacados y respondieron, por lo que murieron cuatro miembros del CJNG y tres más resultaron heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México. Entre ellos se encuentra alias 'Mencho', según el comunicado de Defensa, que ha confirmado la detención de otros dos miembros del grupo y la incautación de armamento como y vehículos blindados.

Embajadas alertan a sus ciudadanos ante la violencia: España aconseja "extremar precaución"

Las embajadas de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Alemania, Francia, Polonia y Rusia, entre otras, emitieron alertas de seguridad para sus ciudadanos en México ante los bloqueos y hechos violentos registrados en varios estados del país.

La Embajada de Estados Unidos, por ejemplo, pidió a sus ciudadanos permanecer en sus domicilios en amplias zonas, incluyendo Jalisco, Baja California, Quintana Roo y áreas de Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas. También ordenó a su personal diplomático en Tijuana, Guerrero, Michoacán y Quintana Roo permanecer en casa, y advirtió sobre afectaciones a vuelos y suspensión de servicios de transporte en Puerto Vallarta.

Por otro lado, la Embajada de España en México aconsejó "extremar precaución" ante los bloqueos y hechos violentos registrados en varios estados del país, tras la muerte del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo militar. "A estas horas se mantienen distintos focos de tensión en el país, en especial en los estados de Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Nayarit, Colima, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato", indicó la embajada española en un mensaje en redes sociales. Estos estados se encuentran en el centro y en la costa del Pacífico de México.

El consulado de España en Guadalajara, una de las ciudades más afectadas, indicó que "se mantienen las recomendaciones de permanecer en los domicilios o lugares resguardados y limitar todo desplazamiento no indispensable".