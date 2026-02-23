Un turista español en México destaca la "incertidumbre" después de los ataques tras la muerte de 'El Mencho': "No tenemos gran idea de lo que va a pasar mañana"

El asesinato del narcotraficante 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a manos del Ejército mexicano, ha desatado una ola de violencia en distintos puntos del país. La muerte del capo supone un golpe estratégico para el Gobierno de Claudia Sheinbaum en su lucha contra el narcotráfico y tiene también implicaciones en la relación bilateral con Estados Unidos.

Durante la jornada del domingo, integrantes del CJNG bloquearon carreteras, incendiaron gasolineras y atacaron sucursales bancarias en varios estados. Las autoridades mexicanas aseguran que en estos momentos el 90% de los incidentes han sido ya controlados. El gobernador de Jalisco ha expresado su confianza en que lo peor "ya haya pasado" y ha agradecido el comportamiento de la población.

La Embajada de España en México ha recomendado cautela a los ciudadanos españoles que se encuentren en el país. En Más de uno, Carlos Alsina ha conversado con uno de ellos, Ibai Azcuénaga, que se encuentra en Sayulita, a pocos kilómetros de Puerto Vallarta, una ciudad del estado de Jalisco cuya cárcel ha sido asaltada por los narcotraficantes.

Ibai ha explicado que, aunque la situación se ha podido restablecer "más o menos", las horas posteriores a la noticia fueron de gran tensión. Según ha relatado, se dieron cuenta de la gravedad de la situación cuando tres personas de su grupo intentaron coger un autobús desde Sayulita hasta Puerto Vallarta y les informaron que la carretera estaba cortada, por lo que no podían salir. En un primer momento pensaron que podía tratarse de una alteración puntual del orden público, pero pronto comprobaron que los narcos habían levantado bloqueos que impedían el acceso a las principales ciudades.

Ha destacado la "incertidumbre" vivida durante esas horas, en las que permanecieron pendientes de la evolución de los acontecimientos. Muchos comercios cerraron y trataron de realizar compras de "abastecimiento" ante la posibilidad de que la situación se prolongara, ha comparado el frenesí de la situación con los primeros momentos tras el anuncio de la cuarentena por el covid-19. Según ha contado, prácticamente todos los establecimientos bajaron la persiana, a excepción de dos puestos de taquerías.

Ibai ha reconocido que, aunque la normalidad empieza a regresar, todavía no tienen claro qué puede ocurrir en las próximas horas: no saben "lo que va a pasar mañana".