El "capote" del Supremo a Trump para darle una salida ante el fuerte impacto de los aranceles en la economía de EEUU: la tesis que cobra fuerza

La semana no ha terminado nada bien para Donald Trump después de que el Tribunal Supremo fallase este viernes en contra de los aranceles que impuso el presidente el año pasado en una comparecencia en la que Trump apareció con un cartel muy analógico en el que detallaba qué arancel impondría a cada país.

Los jueces han dicho que no es legal porque apeló a la Ley de Emergencia Nacional para poder aplicarlos y esa no es la situación de Estados Unidos. Incluso, magistrados conservadores que él había nombrado han votado en contra de la medida de Trump (6-3), lo que supone una mayoría amplia dentro del tribunal que cree que esto no está ajustado a derecho.

El argumento de los magistrados

Fernando Arancón y Eduardo Saldaña explica que esta es una de las escasas derrotas que ha tenido Donald Trump en el Tribunal Supremo. ¿Qué han argumentado los magistrados? Que Trump se está agarrando a una ley de 1977 con algunos agujeros que aprovecha el presidente para regular ciertas materias exteriores sin tener que pasar por el Congreso. De hecho, la propia ley en la que se ampara Trump no menciona los aranceles, aunque luego él los aplica.

Por ello, el Tribunal Supremo establece que en el momento en que hay aranceles y no es algo puntual o de emergencia y sí es una política estructural, el presidente sí que tiene que pasar por el Congreso, lo que supone un problema para Trump porque el trámite del Congreso es mucho más "farragoso".

La reacción de Trump

El presidente de EEUU salió nada más conocer la noticia y, en un nuevo pulso al Tribunal Supremo, anunció unos aranceles globales del 10% -que este sábado subiría al 15%-, además de cargar contra los magistrados.

"Tengo permitido cortar cualquier comercio. Puedo destruir el comercio, puedo destruir el país, incluso tengo permitido imponer un embargo que destruya a un país extranjero. Puedo hacerles lo que quiera. Tengo permitido destruir el país, pero no puedo cobrarles ni un dólar", aseguró en unas "terribles" declaraciones, en opinión de Julia Otero: "Aunque lo ponga como ejemplo exagerado, que sea capaz de verbalizar lo que le pasa por la cabeza cuando quiere hablarle al mundo de su poder".

Esta es una de las claves que comentan Eduardo y Fernando: Trump intenta jugar mucho a la fuerza, con los agujeros y con la presión a las instituciones: "El funcionamiento político de Trump es muy básico porque lo entiende todo en relaciones de fuerza, "si puedo hacerlo, lo voy a hacer". No tiene ningún freno moral o ético".

En el fondo, lo que busca Trump constantemente es qué agujero legal le permite hacer lo que quiere hacer, incluso si tiene que presionar a otros poderes. Él considera que tiene que prevalecer sobre el resto y va a encontrar nuevos agujeros de presión para apretar al Congreso y al Tribunal Supremo".

¿Qué pasa con los aranceles ya recaudados?

Este es otro de los problemas que se presentan para el Gobierno estadounidense, qué hacer con los aranceles que ya se han recaudado y que suponen casi 200.000 millones de dólares. "Quizás los tiene que devolver el fisco estadounidense a todos aquellos que ya lo han pagado", explican.

Un grave problema para el país, que en este momento es deficitario, es decir, "le hace un roto muy importante a sus cuentas porque ese dinero, aunque sea EEUU, es bastante dinero. Tienen un problema para gestionar esta sentencia a nivel retroactivo".

La tesis que cobra fuerza: el "capote" a Trump

Eduardo explica que en las últimas horas se ha puesto de manifiesto una tesis que cada vez va cobrando más fuerza sobre la intención real del Tribunal Supremo al declarar ilegales los aranceles.

"Hay quien plantea que en realidad esto es un capote que le está echando el Tribunal Supremo a Donald Trump para darle una salida porque los aranceles están teniendo un impacto muy grande en la economía de los estadounidenses. ¿Qué ocurre? Que tú puedes tener una derrota que recae un poco sobre el Tribunal Supremo, pero consigues eliminar unos aranceles sin tener que revertir tu medida por ti mismo", asegura.

A corto plazo, esta decisión del Tribunal Supremo puede dar una muy mala imagen del presidente, pero a medio plazo "le puede venir bien" porque así puede encontrar otras fórmulas para relajar la presión económica sobre los ciudadanos y aplicar los aranceles, pero no tan generales.

"Esto el Supremo lo hace porque huele sangre y Trump está cayendo en las encuestas. La tesis principal va un poco por ahí", concluye.