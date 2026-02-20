Qué pasa ahora con los aranceles de Trump tras la decisión del Supremo de EEUU: los productos y sectores beneficiados

El Tribunal Supremo ha tomado la decisión de invalidar la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump al considerar que el presidente norteamericano se extralimitó a la hora de aplicar estos polémicos gravámenes a productos de todo el mundo. El fallo del Tribunal supone un duro revés para la actual administración estadounidense, que el Supremo entiende que abusó de la ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) al utilizarla como base para imponer su aplicación.

Así, el alto tribunal sostiene que los aranceles son un tipo de impuesto y que la Constitución reserva al Congreso las decisiones centrales sobre tributos.

Qué pasa con los aranceles de Trump tras la decisión del Supremo

El fallo cierra la puerta a que el presidente de EEUU use la IEEPA para imponer aranceles amplios y de carácter general con el argumento de una emergencia económica nacional, restringiendo este instrumento a usos tradicionales como sanciones financieras o bloqueo de bienes. No obstante, no impide que Trump recurra a otros marcos legales ya existentes para fijar gravámenes, como las disposiciones sobre seguridad nacional o medidas de represalia frente a prácticas comerciales desleales.

Por tanto, considera que esas facultades deberán ejercerse dentro de límites concretos y sin utilizar las leyes existentes como un pretexto para rehacer la política arancelaria sin pasar por el Congreso.

Qué aranceles se ven afectados y cuáles no

La sentencia invalida los llamados "aranceles recíprocos" y otros gravámenes generalizados que Trump impuso amparándose en la IEEPA sobre casi todos los socios comerciales de Estados Unidos, con un tipo mínimo del 10%. Se incluyen las decisiones del republicano de aumentar hasta un 50% los aranceles a Brasil y la India como represalia por el enjuiciamiento a su aliado, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y la compra de crudo ruso, respectivamente.

La medida también alcanza el arancel del 25 % aplicado a ciertas importaciones procedentes de Canadá y México y del 10 % a China, que la Casa Blanca vinculó a la falta de esfuerzos de esos países contra el tráfico de fentanilo y otras drogas. Sin embargo, no se verán afectados los aranceles sobre el acero, el aluminio ni otros gravámenes adoptados bajo leyes comerciales y de seguridad distintas de la IEEPA.

¿Y el dinero recaudado? Esto dice la normativa

Desde el 2 de abril de 2025, el "Día de la Liberación" del presidente Trump, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha recaudado unos 240.000 millones de dólares por esta vía. Según la firma Capital Economics, si el Tesoro se ve obligado a devolver ese dinero, el coste rondaría los 120.000 millones de dólares. El magistrado Kavanaugh, en su opinión de disenso, consideró que este proceso de reembolso sería un "caos".

Tribunales inferiores ya habían señalado que, si los aranceles basados en la IEEPA eran finalmente declarados ilegales, el Gobierno federal podría verse obligado a reembolsar las cantidades cobradas a los importadores. Sin embargo, no está claro si la Administración establecerá un proceso de reembolso o si se requerirá que las empresas presenten una reclamación ante la Corte de Comercio Internacional.

Los sectores del aceite y el vino acogen con "esperanza" el fallo

Los sectores del aceite de oliva y el vino español, los productos agroalimentarios que más exporta España a Estados Unidos, han acogido con "esperanza" el fallo del Tribunal Supremo. El sector agroalimentario español ha sido uno de los más afectados por el gravamen del 15 % que Washington aplica desde el pasado agosto a los productos de la Unión Europea (UE).

Dentro de las exportaciones españolas a Estados Unidos, no solo agroalimentarias, el aceite de oliva es el producto más comercializado, con ventas por valor de 1.013 millones de euros en 2024; mientras que los vinos envasados suman 400 millones.

El director adjunto de la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva (Asoliva), Rafael Pico, ha considerado que el fallo judicial es "una muy buena noticia" que estaban esperando. "Ahora vamos a estudiar las solicitudes que pueden hacer los importadores de devolución de los aranceles, incluso con intereses de demora como ya se había anunciado", ha afirmado Pico. El sector exportador también analizará la "estabilidad" que tiene dicha declaración de ilegalidad y ver así "si no hay ninguna maniobra para volver a instaurarlos de alguna otra forma".

Para Pico, "la desaparición de aranceles es muy conveniente para el consumo de aceite de oliva en EE.UU." y resulta "estratégica" porque da la posibilidad a los ciudadanos estadounidenses de adquirir aceites de oliva a un coste inferior sin esos aranceles adicionales.

En el caso del vino, la Confederación Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) ha explicado que la decisión del Supremo es una señal "muy positiva" para volver a confiar en que Estados Unidos tome decisiones "más ajustadas" a la reglas internacionales en el ámbito comercial. No obstante, la Confederación ha mostrado "mucha cautela", pues la propia Administración de Trump ya tuvo en cuenta la posibilidad de este fallo judicial y tiene previsto "procedimientos alternativos" para mantener en vigor los aranceles.

Asimismo, espera que el fallo sirva para "abrir una reflexión" en el Gobierno estadounidense sobre su política comercial con el fin de que regrese a la senda del libre comercio. Las fuentes han destacado que "lo ideal" sería que esa corrección de su política arancelaria se confirmarse por parte de la Administración y se consolidase en el tiempo, permitiendo renegociar el actual acuerdo comercial con la UE.

Por último, han recordado que Estados Unidos es "uno de los principales destinos de los vinos españoles" y un mercado "muy difícil" de sustituir.