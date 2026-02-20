ESTADOS UNIDOS

Trump responde al fallo del Supremo con una nueva subida de los aranceles en todo el mundo: "Vergüenza"

El Tribunal Supremo estadounidense ha declarado ilegales los aranceles con una clara mayoría.

Madrid |

Imagen de la comparecencia de Donald Trump. | EFE/EPA/SHAWN THEW

El presidente de EE.UU, Donald Trump, calificó de "profundamente decepcionante" y de "decisión terrible" el fallo de la Corte Suprema, que declaró que el mandatario se extralimitó en los poderes de emergencia invocados para imponer gran parte de sus aranceles a los socios comerciales del país.

"Este era un caso importante para mí, más como símbolo de seguridad económica y nacional", dijo Trump este viernes en una comparecencia ante la prensa horas después de conocerse la decisión de una clara mayoría del Supremo (6-3), en uno de los mayores reveses para la agenda del republicano en su segundo mandato.

Trump ha respondido a esta decisión del Supremo anunciando la imposición de un nuevo arancel adicional del 10% a todos los países del mundo.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero

