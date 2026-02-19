La familia de Adrián pide ayuda urgente tras un accidente de moto en Tailandia: "La repatriación ronda los 200.000 euros"

Adrián Palomino es un ciudadano español afincado en Tailandia que se encuentra desde hace unos días en estado crítico en un hospital de Phuket, una isla turística al sur del país asiático donde trabaja como buceador profesional.

Adrián, de 39 años, sufrió un accidente de moto durante un permiso de trabajo que le causó un traumatismo craneoencefálico severo que le mantiene en comay en estado crítico. Está en la UCI del Bangkok Hospital de Phuket y su familia busca ayuda para sufragar los gastos de una carísima repatriación a España.

Y es que los gastos en el hospital donde se encuentra ascienden a unos 3.500 euros diarios, unas cifras a la que sus familiares y amigos no pueden llegar y su repatriación a España costaría unos 200.000 euros.

Adrián se marchó a Phuket para trabajar como buceador en 'Vidas a bordo' y, aunque tiene los seguros profesionales obligatorios, no disponía de un seguro de viaje privado que cubriera un accidente de estas características.

El accidente de moto se produjo a principios del mes de febrero. Adrián fue encontrado en una carretera y desde allí lo trasladaron a un pequeño hospital público que no contaba con los medios necesarios para tratarle, por lo que de allí le llevaron al privado donde ahora se encuentra. "Si se hubiese quedado en el público, hubiese muerto", asegura a La Sexta Mikel, uno de sus amigos

Mikel ha explicado también que la repatriación tendría que hacerse en un avión medicalizado y completamente equipado con soporte vital avanzado y equipo médico especializado, por lo que su familia ha puesto en marcha una recaudación de fondos a través de la plataforma gofundme.

El objetivo de esta campaña es conseguir en torno a 260.000 euros para poder hacer frente a los gastos hospitalarios en Tailandia, la repatriación, la coordinación médica internacional, los tratamientos inmediatos a su llegada a España y los costes administrativos y posibles cargas fiscales derivadas de estas donaciones.

La familia explica también que desde la Embajada española les han ofrecido ayuda administrativa y les han indicado los costes de la repatriación derivándoles a los seguros privados que sí cubren este tipo de accidentes.

De momento han sido ya más de 1.700 las personas que han donado en la campaña para repatriar a Adrián a España, que ha recaudado algo más de 108.000 euros.