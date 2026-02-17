Encuentran degolladas a una mujer y su hija de 12 años en su casa de Xilxes (Castellón)

Los cuerpos sin vida de una mujer y su hija de 12 años han sido hallados este martes en una vivienda del municipio castellonense de Xilxes, en la comarca de La Plana Baixa. Según han informado a EFE fuentes de la investigación, se trataría de una muerte violenta.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y, por el momento, no descarta ninguna hipótesis. Agentes del instituto armado permanecen en el interior del domicilio recabando pruebas y tomando declaraciones.

El padre habría recibido una foto de su hija muerta

El hallazgo se produjo después de que el padre de la menor y marido de la mujer encontrara los cuerpos en la vivienda familiar, situada en el centro de este municipio de unos 3.000 habitantes.

El hombre habría recibido en su teléfono móvil un mensaje con una fotografía de su hija ya fallecida. Tras ello, acudió al domicilio y, al no poder acceder, derribó la puerta. Posteriormente avisó al retén de la Policía Local, que contactó con la Guardia Civil.

Tanto la mujer como la niña eran sordomudas, por lo que los agentes han necesitado la asistencia de un intérprete para comunicarse con el padre, según ha adelantado El Periódico Mediterráneo.

Investigación en el entorno familiar

Las primeras pesquisas se han centrado en el entorno cercano de las víctimas, ya que, según las mismas fuentes, ambas habrían sido amenazadas por un pariente. No obstante, oficialmente no hay detenidos y la investigación continúa abierta.

De acuerdo con los primeros indicios, madre e hija podrían llevar tiempo fallecidas en el interior de la vivienda. En el domicilio vivían solas, ya que el padre tenía una orden de alejamiento en vigor por un caso de violencia de género.

El alcalde de Xilxes, Ismael Minguet, ha confirmado la presencia de la Guardia Civil en la vivienda y ha trasladado la consternación del municipio ante lo sucedido. Por el momento, la investigación sigue en curso para esclarecer lo ocurrido y determinar la autoría de los hechos.