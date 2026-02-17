Cuánto sube el salario mínimo: así queda la nómina mensual a partir de 2026

El Consejo de Ministros certifica este martes la subida del salario mínimo interprofesional. Después de la firma de este lunes presidida por Pedro Sánchez, el Gobierno aprueba un incremento pactado entre Trabajo y los sindicatos que beneficiará a alrededor de 2,5 millones de trabajadores.

La patronal no ha estado presente en la firma para reflejar su desacuerdo con la medida, siendo ya el sexto año consecutivo en el que Trabajo pacta en solitario con los sindicatos dicha subida sin el apoyo de la CEOE, contra la que cargó este lunes el propio Pedro Sánchez. El presidente aseguró que se habían "borrado" del acuerdo y les instó a que pagasen "más" al tratarse de una cuestión de "justicia social".

Cuándo sube el salario mínimo en 2026: así afectará a tu nómina

La nueva cuantía del SMI se traduce en 37 euros más al mes y 518 euros más al año que el importe vigente en 2025, por lo que el salario mínimo queda fijado a partir de 2026 en 1.221 euros mensuales en 14 pagas. Se trata de un incremento del 3,1%, por lo que son 17.094 euros brutos al año y en 40,70 euros brutos al día, con carácter general. Cabe recordar que, para los eventuales y temporeros, el SMI se establece por jornada legal en la actividad en 57,82 euros, en tanto que los empleados de hogar no podrán cobrar menos de 9,55 euros por hora efectivamente trabajada.

Esta medida se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año y, como en años anteriores, no afecta a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales que viniesen percibiendo los trabajadores cuando tales salarios en su conjunto y en cómputo anual fuesen superiores al SMI.

No obstante, deberán ser modificados los salarios establecidos en contratos o pactos de naturaleza privada inferiores en su conjunto y en cómputo anual al importe del SMI de 2026 en la cuantía necesaria para asegurar su percepción, de acuerdo con las reglas de absorción y compensación vigentes.

En este sentido, aunque el Gobierno y los sindicatos han acordado, como parte de su pacto para subir el SMI de 2026, reformar las reglas de absorción y compensación para que la subida del SMI no se diluya alterando los pluses que pueden cobrar los trabajadores, esta reforma se hará en otro Real Decreto distinto, aprovechando la transposición al ordenamiento jurídico español de la directiva europea de salarios mínimos.

Comercio y hostelería, más beneficiados por el incremento del SMI

Por sectores, comercio y hostelería, seguidos a gran distancia por sanidad, educación y administración pública, servicios financieros y profesionales, otros servicios y agricultura, serán los más impactados por la subida del SMI.

De hecho, casi un tercio de los perceptores del SMI trabaja en hostelería o comercio. La incidencia relativa de la subida del SMI es mayor en aquellos sectores con salarios medios más bajos, y beneficia en mayor medida a los asalariados de la agricultura (el 27% de sus asalariados a jornada completa se ve beneficiado por la subida del SMI), seguido del grupo de otros servicios (25%) y comercio y hostelería (13%).