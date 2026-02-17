Ya hay fecha para la visita del Papa a España: estos son los días de junio que León XIV estará en nuestro país

Aunque el Vaticano aún no ha hecho oficial el programa, el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ha adelantado los días en los que el papa León XIV visitará España.

La visita empezará en Madrid, donde habrá un encuentro multitudinario, seguirá en Barcelona con la visita a la Sagrada Familia con motivo del centenario de la muerte de Gaudí, y concluirá en Canarias para conocer la realidad migratoria.

Del 6 al 12 de junio

En concreto, el pontífice estará en nuestro país del 6 al 12 de junio.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero