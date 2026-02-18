Los diputados del PP gritan "dimisión" a Marlaska mientras los del PSOE le respaldan con una larga ovación

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles en la sesión de control al Gobierno que "hasta ayer desconocían la denuncia por presunta agresión sexual contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, y que fue entonces cuando se actuó para apartarle del cargo de forma inmediata.

"Evidentemente no sabíamos nada, si hubiéramos sabido, al mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad, se le habría pedido la renuncia y el cese inmediato, como se hizo ayer", ha dicho Marlaska en declaraciones a la prensa antes de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

El PP pide la dimisión de Marlaska

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido la dimisión de Grande-Marlaska, al que ha acusado de tapar una "presunta agresión sexual". En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Tellado ha asegurado que "da náuseas verle a usted sentado en el banco azul, todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación".

Los diputados del PP han gritado "dimisión" en el Congreso, mientras que los del PSOE le han respaldado con una gran ovación.

Además, desde el PP creen que el PSOE ha "tapado" la denuncia porque hasta que no se ha conocido en la opinión pública, no habían tomado la decisión de cesar a José Ángel González, pero aseguran que en el PSOE lo "sabían".

Marlaska defiende que la denuncia se mantuvo en secreto

Según Marlaska, "la prueba más concreta de que no se sabía nada" es que el abogado de la víctima, una agente de la Policía, ha manifestado que mantuvieron en secreto la denuncia hasta ayer por la tarde. El ministro también ha apuntado a que ni los medios de comunicación ni los sindicatos de la Policía se habían hecho eco de esta presunta agresión sexual.

"Exigí inmediatamente conocer la querella y no había otra decisión, por la gravedad de los hechos y para preservar el prestigio de la Policía, que requerirle la renuncia y, caso de que esto no fuera inmediato, el cese inmediato del director adjunto operativo", ha añadido Marlaska, subrayando que ayer se actuó con "contundencia".

Presuntas coacciones a la denunciante

Marlaska ha confirmado que ha pedido una información reservada sobre el comisario y asesor del DAO, Óscar San Juan González, por sus presuntas coacciones hacia la denunciante ofreciéndole cualquier puesto en la Policía. "Se está estudiando y he pedido que se acuerde que se le releve de cualquier responsabilidad dentro de sus funciones actuales", ha expuesto.

En la denuncia, la mujer cuenta que el comisario Óscar San Juan González se puso en contacto con ella en julio de 2025 para ofrecerle el destino que quiera a cambio de su silencio.

Dimisión del comisario José Ángel González

José Ángel González renunció ayer al cargo como máximo mando de la Policía tras la decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid de citarle como investigado al admitir una querella por un presunto delito de agresión sexual cometido contra una subordinada.

El hasta ahora DAO, José Ángel González Jiménez, ingresó en la Policía Nacional en 1984 y era desde 2018 el máximo mando de la Policía Nacional, desde que Fernando Grande-Marlaska es ministro del Interior y Francisco Pardo Piqueras director general de la Policía Nacional.

En noviembre de 2024, este Ministerio dejó sin efecto su jubilación al cumplir 65 años para que continuara en el cargo al frente de la Dirección Adjunta Operativa, recurriendo a una modificación legal en el real decreto de medidas por la Dana de Valencia, algo que fue cuestionado por los partidos de la oposición y algunos sectores policiales.